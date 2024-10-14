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جائزة نوبل في الاقتصاد تُمنح لثلاثة باحثين أمريكيين على خلفية مشروعهم حول أسباب نجاح وفشل بعض الدول

لجنة الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تعلن عن الفائزين بجائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية، دارون أسيموغلو، سيمون جونسون وجيمس أ. روبنسون، الذين يظهرون على الشاشة، خل
لجنة الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تعلن عن الفائزين بجائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية، دارون أسيموغلو، سيمون جونسون وجيمس أ. روبنسون، الذين يظهرون على الشاشة، خل Copyright Christine Olsson/TT News Agency via AP
Copyright Christine Olsson/TT News Agency via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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منحت جائزة نوبل في الاقتصاد لثلاثة باحثين أميركيين هم دارون أسيموغلو وسايمون جونسون وجيمس أ. روبنسون، تقديرًا لأبحاثهم حول أسباب نجاح بعض الدول وفشل أخرى.

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وقالت لجنة نوبل عند الإعلان عن الجائزة في ستوكهولم إن الاقتصاديين الثلاثة "أظهروا دور المؤسسات المجتمعية في ازدهار الدول". وأضافت اللجنة أن جهود الباحثين الحائزين على الجائزة تساعد العالم في فهم الأسباب الجذرية التي تجعل بعض الدول والمؤسسات ضعيفة في سيادتها ونموها.

جائزة نوبل في الاقتصاد تنشر أسماء الفائزين
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وأشار رئيس لجنة الجائزة جاكوب سفينسون إلى أن الحد من "الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدات يمثل أحد أكبر تحديات العصر الحديث"، قائلًا إن أبحاث كل من أسيموغلو وجونسون وروبنسون تساهم في تحليل وتفكيك هذه الظاهرة.

يعمل كل من أسيموغلو وجونسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بينما يجري روبنسون أبحاثه في جامعة شيكاغو.

يُذكر أن جائزة نوبل في الاقتصاد تعرف باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية. وقد أنشأ البنك المركزي هذه الجائزة في عام 1968 كنصب تذكاري لنوبل.

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