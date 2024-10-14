جائزة نوبل في الاقتصاد تُمنح لثلاثة باحثين أمريكيين على خلفية مشروعهم حول أسباب نجاح وفشل بعض الدول

بقلم: يورونيوز

اعلان

وقالت لجنة نوبل عند الإعلان عن الجائزة في ستوكهولم إن الاقتصاديين الثلاثة "أظهروا دور المؤسسات المجتمعية في ازدهار الدول". وأضافت اللجنة أن جهود الباحثين الحائزين على الجائزة تساعد العالم في فهم الأسباب الجذرية التي تجعل بعض الدول والمؤسسات ضعيفة في سيادتها ونموها.

جائزة نوبل في الاقتصاد تنشر أسماء الفائزين

وأشار رئيس لجنة الجائزة جاكوب سفينسون إلى أن الحد من "الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدات يمثل أحد أكبر تحديات العصر الحديث"، قائلًا إن أبحاث كل من أسيموغلو وجونسون وروبنسون تساهم في تحليل وتفكيك هذه الظاهرة.

يعمل كل من أسيموغلو وجونسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بينما يجري روبنسون أبحاثه في جامعة شيكاغو.

يُذكر أن جائزة نوبل في الاقتصاد تعرف باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية. وقد أنشأ البنك المركزي هذه الجائزة في عام 1968 كنصب تذكاري لنوبل.