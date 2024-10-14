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لمنع تسلل المقاتلين.. إسرائيل تباشر ببناء حاجز بري كبير على الحدود مع سوريا

نقطة عسكرية إسرائيلية متضررة استهدفها مقاتلو حزب الله على قمة جبل الشيخ في هضبة الجولان
نقطة عسكرية إسرائيلية متضررة استهدفها مقاتلو حزب الله على قمة جبل الشيخ في هضبة الجولان Copyright Hussein Malla/ AP
Copyright Hussein Malla/ AP
بقلم: يورونيوز
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نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية تعمل حاليًا على تحصين حدودها مع سوريا من خلال تعزيز حاجز بري ضخم خوفًا من "تهديدات بدخول جماعات إرهابية عبر الحدود".

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وأشارت القناة إلى أن الحاجز، الذي يبلغ طوله 92 كيلومترًا، سيعزز بوسائل تكنولوجية ومعلومات استخباراتية، وسيتألف من سياج مزدوج بالإضافة إلى السياج الموجود حاليًا، إلى جانب كومة ترابية وخنادق.

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وأضاف التقرير أن وحدات الهندسة المختصة ستعمل على تحصين المنطقة بشكل أكثر فعالية، وأن الهدف هو إعاقة ما وصفته بـ"قوات العدو والعناصر المعادية" في حال حاولت اقتحام الأراضي الإسرائيلية من سوريا.

وفي هذا السياق، تناقلت بعض المواقع الإعلامية أن مجموعة إسرائيلية توغلت بعربات مصفحة داخل الأراضي السورية لتجريف بعض الأراضي الزراعية.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد ذكرت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي يتوقع قدوم نحو 40 ألف مقاتل من سوريا والعراق واليمن "بانتظار دعوة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله"، قبل مقتله.

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