لمنع تسلل المقاتلين.. إسرائيل تباشر ببناء حاجز بري كبير على الحدود مع سوريا

بقلم: يورونيوز

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وأشارت القناة إلى أن الحاجز، الذي يبلغ طوله 92 كيلومترًا، سيعزز بوسائل تكنولوجية ومعلومات استخباراتية، وسيتألف من سياج مزدوج بالإضافة إلى السياج الموجود حاليًا، إلى جانب كومة ترابية وخنادق.

وأضاف التقرير أن وحدات الهندسة المختصة ستعمل على تحصين المنطقة بشكل أكثر فعالية، وأن الهدف هو إعاقة ما وصفته بـ"قوات العدو والعناصر المعادية" في حال حاولت اقتحام الأراضي الإسرائيلية من سوريا.

وفي هذا السياق، تناقلت بعض المواقع الإعلامية أن مجموعة إسرائيلية توغلت بعربات مصفحة داخل الأراضي السورية لتجريف بعض الأراضي الزراعية.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد ذكرت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي يتوقع قدوم نحو 40 ألف مقاتل من سوريا والعراق واليمن "بانتظار دعوة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله"، قبل مقتله.