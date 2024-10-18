حماس تنعى قائدها ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.. "سلام عليك أبا إبراهيم"

جنديان يمنيان يحييان يحيى السنوار في لافتة ضخمة علقت على لوحة في العاصمة اليمنية صنعاء 18/10/2024 - Copyright قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في مدينة غزة، 3 أكتوبر 2017

Copyright قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في مدينة غزة، 3 أكتوبر 2017