حماس تنعى قائدها ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.. "سلام عليك أبا إبراهيم"

بقلم: يورونيوز
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أعلنت حركة حماس اليوم عن مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة، حيث أكد خليل الحية، نائبه بالحركة، التزامهم بمواصلة العمل على تحقيق أهدافهم وبما وصفها بـ"مقاومة إسرائيل".
انتقل إلى اختصارات الوصول
وأشار الحية إلى أن السنوار قضى "مقاتلاً" أثناء تصديه لإسرائيل، مستنكراً ما وصفه بالادعاءات الإسرائيلية حول اختبائه. وأضاف في كلمته: "قد عاش السنوار مجاهداً منذ شبابه، وقضى 23 عاماً في الأسر قبل أن يعود ليقود المقاومة".
وشدد الحية على أن "الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا قبل وقف الحرب في غزة وعودة أسرانا"، وفق تعبيره.
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