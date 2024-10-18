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حماس تنعى قائدها ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.. "سلام عليك أبا إبراهيم"

جنديان يمنيان يحييان يحيى السنوار في لافتة ضخمة علقت على لوحة في العاصمة اليمنية صنعاء 18/10/2024
جنديان يمنيان يحييان يحيى السنوار في لافتة ضخمة علقت على لوحة في العاصمة اليمنية صنعاء 18/10/2024 Copyright قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في مدينة غزة، 3 أكتوبر 2017
Copyright قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في مدينة غزة، 3 أكتوبر 2017
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أعلنت حركة حماس اليوم عن مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة، حيث أكد خليل الحية، نائبه بالحركة، التزامهم بمواصلة العمل على تحقيق أهدافهم وبما وصفها بـ"مقاومة إسرائيل".

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وأشار الحية إلى أن السنوار قضى "مقاتلاً" أثناء تصديه لإسرائيل، مستنكراً ما وصفه بالادعاءات الإسرائيلية حول اختبائه. وأضاف في كلمته: "قد عاش السنوار مجاهداً منذ شبابه، وقضى 23 عاماً في الأسر قبل أن يعود ليقود المقاومة".

وشدد الحية على أن "الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا قبل وقف الحرب في غزة وعودة أسرانا"، وفق تعبيره.

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