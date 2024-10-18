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حماس تنعى قائدها يحيى السنوار مهندس الطوفان العرمرم.. نتنياهو نال من عدوه الأول وانتشى فهل يوقف حربه

البث المباشر انتهى
يحيى السنوار قائد حماس ورئيس مكتبها السياسي
يحيى السنوار قائد حماس ورئيس مكتبها السياسي Copyright AP Photo/Adel Hana, File
Copyright AP Photo/Adel Hana, File
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ378 بعد ليلة أعلن فيها الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، خلال اشتباكات في منطقة السلطان بمدينة رفح، فيما لم يصدر عن حماس أي تعليق.

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وفي جباليا، يستمر الجيش الإسرائيلي في تصعيد هجماته ونسف المباني في إطار تنفيذ "خطة الجنرالات"، معلنًا عن التحاق لواء غفعاتي بالفرقة 162 في إطار توسيع العملية العسكرية شمال قطاع غزة.

من جهة أخرى، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة هجوم على احتجاج لعائلات "الأسرى".

أما في لبنان، فقد أعلن حزب الله عن بدء "مرحلة تصعيدية جديدة من المواجهة" مع القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم ذكر التفاصيل في وقت لاحق.

سياسيًا، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بأمن إسرائيل، فيما شدد بلينكن على ضرورة "عدم السماح لحماس بقيادة غزة مرة أخرى".

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