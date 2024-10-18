أوربان ينتقد خطة زيلينسكي للنصر "مخيفة ومصيرها الفشل"

بقلم: يورونيوز

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وفي تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة الحكومية المجرية، أكد أوربان: "نحن لسنا متورطين في هذا، إنها ليست خطتنا للنصر". وأضاف: "نتمنى أن يكون الأوكرانيون على حق، لكننا نعتقد أنه لا يمكنهم الفوز بهذه الخطة، بل يمكنهم فقط الخسارة بها".

وخلال اللقاء، كشف زيلينسكي جزئياً عن خطته المكونة من خمس نقاط التي تهدف إلى دفع روسيا نحو إنهاء الحرب عبر المفاوضات.

وتشمل النقاط الرئيسية دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والسماح باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي يوفرها الغرب لاستهداف الأهداف العسكرية في عمق روسيا، وهي خطوات قوبلت بتردد من قبل حلفاء كييف.

وقال زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي: "يمكننا إنهاء هذه الحرب في موعد أقصاه العام المقبل إذا تم اتباع خطتي".

ووصف أوربان، الذي يواجه عزلة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي بسبب موقفه من الحرب، خطة زيلينسكي بأنها "أكثر من مخيفة"، وذلك في منشور له على فيسبوك بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء المجري يتمتع بأفضل العلاقات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقارنة بأي زعيم آخر في الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد نفسه يُعد داعماً رئيسياً لأوكرانيا، العضو المرشح في الكتلة المكونة من 27 دولة، التي تواجه غزو روسيا المستمر منذ أكثر من عامين ونصف.