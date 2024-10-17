"الخطوة الأولى نحو حرب عالمية".. زيلينسكي يتهم كوريا الشمالية بإرسال 10 آلاف جندي لدعم روسيا

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وقال زيلينسكي إن موسكو تخطط من أجل انخراط كوريا الشمالية فعليًا في الحرب في الأشهر المقبلة. واعتبر أن مشاركة الجيش الكوري الشمالي يشكل ”الخطوة الأولى نحو الحرب العالمية".

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أشار إلى أن روسيا لا تخطط فقط لتدريب وإشراك المشاة، بل علاوة ذلك: تُشرك المتخصصين الكوريين الشماليين من مختلف فروع الجيش في المعارك.

المعدات العسكرية المعروضة بالمنتدى العسكري والفني في باتريوت بارك خارج موسكو، روسيا. AP/Russian Defense Ministry Press Service

وقد عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون العسكري، اذ تُزوّد كوريا الشمالية روسيا بالصواريخ الباليستية وكميات هائلة من قذائف المدفعية، بحسب الرواية الأوكرانية.

وذكرت هيئة البث الأوكرانية أن القوات الكورية انتشرت على بعد أربعة أميال من الحدود مع أوكرانيا في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين.

من جهته، نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التقارير التي تحدثت عن مشاركة قوات من كوريا الشمالية في الحرب الأوكرانية الروسية، معتبراً أن "هذه المزاعم تطلقها الاستخبارات البريطانية والأميركية دون تقديم أي دليل عليها".

أما وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، فأشار إلى أن إرسال الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا أمر محتمل جدا، نظراً لتوقيع روسيا وكوريا الشمالية معاهدة شبيهة بالتحالف العسكري".