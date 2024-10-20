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أمطار غزيرة تضرب صقلية: فيضانات وانهيارات أرضية تهدد السكان

فيضان نهر لاموني، إيطاليا، الخميس 19 سبتمبر 2024
فيضان نهر لاموني، إيطاليا، الخميس 19 سبتمبر 2024 Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم: يورونيوز
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تعرضت جزيرة صقلية الإيطالية يوم السبت لموجة من الأمطار الغزيرة، مما أسفر عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

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غمرت المياه منطقة ليكاتا بالقرب من أجريجينتو نتيجة فيضان نهر سالسو، مما هدد سلامة السكان.

واستخدم رجال الإطفاء طائرة هليكوبتر لإنقاذ المواطنين الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم هربا من ارتفاع منسوب المياه.

وفي مدينة إينا، تسبب انهيار جرف في سقوط صخور ضخمة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة، مما أعاق حركة المرور.

ونتيجة لهذه الظروف القاسية، أغلقت المدارس والحدائق العامة والمقابر في العديد من البلدات والقرى في جميع أنحاء الجزيرة، مما أثر على حياة السكان اليومية.

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