إيطاليا: مقتل شخص جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد

بقلم: يورونيوز
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تسببت الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها إيطاليا في الأيام القليلة الماضية في حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من منطقة إميليا رومانيا. أسفرت الفيضانات عن وفاة شخص واحد، بعد أن جرفت السيول سيارته أثناء احتجازه بداخلها.
انتقل إلى اختصارات الوصول
تلقى رجال الإطفاء أكثر من 300 طلب استغاثة. وفي منطقة بولونيا، تفاقم الوضع بسبب فيضانات نهر رافوني ونهر سافينا ونهر زينا ونهر إيديتشي.
ومن الخميس إلى السبت، هطلت أمطار غزيرة في عموم إيطاليا، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، خاصة في مناطق ليغوريا وتوسكانا وصقلية.
نتيجة لذلك، تم إجلاء العشرات من السكان، كما تم إغلاق المدارس والمتنزهات العامة.
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