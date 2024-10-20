إيطاليا: مقتل شخص جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد

بقلم: يورونيوز

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تلقى رجال الإطفاء أكثر من 300 طلب استغاثة. وفي منطقة بولونيا، تفاقم الوضع بسبب فيضانات نهر رافوني ونهر سافينا ونهر زينا ونهر إيديتشي.

ومن الخميس إلى السبت، هطلت أمطار غزيرة في عموم إيطاليا، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، خاصة في مناطق ليغوريا وتوسكانا وصقلية.

نتيجة لذلك، تم إجلاء العشرات من السكان، كما تم إغلاق المدارس والمتنزهات العامة.