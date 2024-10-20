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إيطاليا: مقتل شخص جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد

امرأة تمشي على ضفاف نهر الراين بعد هطول أمطار غزيرة، في بولونيا، إيطاليا، السبت 19 أكتوبر 2024.
امرأة تمشي على ضفاف نهر الراين بعد هطول أمطار غزيرة، في بولونيا، إيطاليا، السبت 19 أكتوبر 2024. Copyright Michele Nucci/Michele Nucci/LaPresse
Copyright Michele Nucci/Michele Nucci/LaPresse
بقلم: يورونيوز
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تسببت الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها إيطاليا في الأيام القليلة الماضية في حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من منطقة إميليا رومانيا. أسفرت الفيضانات عن وفاة شخص واحد، بعد أن جرفت السيول سيارته أثناء احتجازه بداخلها.

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تلقى رجال الإطفاء أكثر من 300 طلب استغاثة. وفي منطقة بولونيا، تفاقم الوضع بسبب فيضانات نهر رافوني ونهر سافينا ونهر زينا ونهر إيديتشي.

ومن الخميس إلى السبت، هطلت أمطار غزيرة في عموم إيطاليا، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، خاصة في مناطق ليغوريا وتوسكانا وصقلية.

نتيجة لذلك، تم إجلاء العشرات من السكان، كما تم إغلاق المدارس والمتنزهات العامة.

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