39 عاما من الذكريات الضائعة.. إيطالي يستيقظ من غيبوبة ليجد نفسه محاصراً في زمن مفقود

عندما استيقظ من غيبوبة استمرت عدة أيام، وجد أدامو نفسه عالقاً في زمن مختلف؛ فقد كان يعتقد أنه لا يزال شاباً في الرابعة والعشرين من عمره يعيش في ثمانينات القرن الماضي، بينما تغير العالم من حوله بشكل جذري.

عندما استعاد لوتشيانو وعيه في المستشفى، طلب رقم هاتف منزل والدته. وعندما أخبروه بوصول سيدة إلى غرفته، ظن أنها والدته. إلا أن المفاجأة كانت في دخول امرأة غريبة عليه، فنظر إليها بدهشة وقال: "نادَتني باسمي لوتشيانو، فأتساءل كيف تعرفيني".

ومع تفاقم الارتباك، ظهر رجل آخر يدّعي أنه ابنه، مما زاد من حيرته: "كيف يمكن أن يكون ابنًا لي بينما وُلد قبل وقت طويل من ولادتي؟ وماذا عن زوجتي؟ لم أكن متزوجًا، بل كنت مخطوبًا، وكنت على وشك الالتقاء بفتاة في التاسعة عشر من عمرها".

وعندما نهض من السرير ونظر في المرآة، صرخ لوتشيانو من صدمته لرؤية رجل بشعر أشيب. "لقد تحول الصبي البالغ من العمر 24 عامًا إلى رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، وبدأت أفهم أن كل هذا صحيح".

لوتشيانو دا أدامو، البالغ من العمر 63 عامًا، وهو يحاول أن يستذكر ما حدث له بعد تعرضه لحادث سيارة على فيا ديلي فورناسي اي بي يو

ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، أن الأطباء أبلغوا أدامو بأن الحادث لم يقع في منطقة مونتي ماريو كما كان يعتقد، بل حدث في فيا ديلي فورناسي، وأنه لم يكن في عام 1980، بل في عام 2019.

وأوضح الأطباء أن الإصابة التي تعرض لها في رأسه هي السبب وراء فقدانه لذاكرة 39 عاماً، مما أدى إلى عدم تذكره أحداثاً مهمة في حياته.

في لحظة صادمة، عبّر لوتشيانو عن مشاعره قائلاً: "عندما نظرت إلى نفسي في المرآة، لم أستطع تحمل ذلك. سألت نفسي: من هذا؟".

هذه الفجوة الزمنية جعلته غير مدرك لوجود زوجته وأطفاله، وحتى أحفاده، مما ترك جزءاً كبيراً من حياته محذوفاً بالكامل.

لوتشيانو دا أدامو، البالغ من العمر 63 عامًا، فقد ذاكرته لأكثر من 39 عامًا بعد تعرضه لحادث سيارة على فيا ديلي فورناسي اي بي يو

بعد عامين من العلاج المكثف، لا يزال أدامو يواجه تحديات كبيرة في استعادة ذكرياته التي فقدها نتيجة حادث سيارة في عام 2019. الحادث أدى إلى إصابة في رأسه، مما جعل منه شخصًا محاصرًا في زمن مختلف، غير قادر على تذكر الأحداث المهمة التي شكلت حياته.

عندما يستخدم لوتشيانو الإنترنت، يكتشف معلومات وأحداثًا لم يكن على علم بها مثل زلزال إيربينيا أو انتصارات المنتخب الوطني الإيطالي في كأس العالم. يقول لوتشيانو: "لم أكن أعرف ما إذا كانت روما قد فازت بلقبين"، معبرًا عن دهشته وحيرته من الفجوة الزمنية التي يعيشها.

كما أنه لا يزال يتأقلم مع التكنولوجيا الحديثة، حيث يعبّر عن استغرابه من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر بطريقة غريبة. يروي إحدى لحظاته قائلاً: "عندما رأيت الصور، قلت له: ماما ميا، كل هذه الصور، أين السلك؟".

اليوم، يعيش لوتشيانو في روما ويعمل في مدرسة، آملاً في استعادة قطع مفقودة من حياته. ورغم التحديات المستمرة وصعوبة التكيف مع ما فقده، يظل لوتشيانو مصممًا على مواجهة الواقع الجديد بإرادة قوية وعزيمة.