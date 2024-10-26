الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لما يقول إنها عمليات جوية تستهدف منشآت حزب الله في لبنان

بقلم: يورونيوز

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وفي نفس السياق، أعلن حزب الله أنه استهدف مدينة الكريوت شمال حيفا، بالإضافة إلى قاعدة ميشار التي تُعتبر مقر الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في صفد، وذلك من خلال رشقة صاروخية.

وعلى مدار الساعات الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابطين وثلاثة جنود في المعارك الدائرة جنوب لبنان، مما يرفع عدد القتلى من صفوفه خلال 24 ساعة إلى عشرة.

وفي حادث آخر، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإصابة ستة أشخاص نتيجة استهداف صاروخي لحزب الله منطقة شوميرا في الجليل الأعلى. بالتزامن مع هذه التطورات، تواصل إسرائيل غاراتها على عدة مناطق في لبنان، كان آخرها استهداف الطيبة والبازورية.