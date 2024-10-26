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الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لما يقول إنها عمليات جوية تستهدف منشآت حزب الله في لبنان

صور نشرها الجيش الإسرائيلي لعملياته على الحدود مع لبنان
صور نشرها الجيش الإسرائيلي لعملياته على الحدود مع لبنان حقوق النشر أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي يوم السبت لقطات تُظهر ما زعم أنه غارات جوية على منشآت تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بالإضافة إلى توثيق نشاطات للجنود عبر الحدود.

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وفي نفس السياق، أعلن حزب الله أنه استهدف مدينة الكريوت شمال حيفا، بالإضافة إلى قاعدة ميشار التي تُعتبر مقر الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في صفد، وذلك من خلال رشقة صاروخية.

وعلى مدار الساعات الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابطين وثلاثة جنود في المعارك الدائرة جنوب لبنان، مما يرفع عدد القتلى من صفوفه خلال 24 ساعة إلى عشرة.

وفي حادث آخر، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإصابة ستة أشخاص نتيجة استهداف صاروخي لحزب الله منطقة شوميرا في الجليل الأعلى. بالتزامن مع هذه التطورات، تواصل إسرائيل غاراتها على عدة مناطق في لبنان، كان آخرها استهداف الطيبة والبازورية.

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