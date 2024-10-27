"من يؤذينا سنؤذيه".. نتنياهو يتوعد أعداء إسرائيل ويقول إن الهجوم على إيران كان دقيقا وحقق كل أهدافه

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في جنازة الجندي الإسرائيلي مور شكوري: ”كل هذا جاء بعد عدة أشهر قمنا خلالها ووفق خطة ممنهجة، بقطع ذراعيْ الأخطبوط الإيراني وهما حزب الله وحماس، إلى أن ضربنا أمس رأس الأخطبوط ممثلا في النظام الإيراني".

وأضاف: "نفذنا الوعد الذي قطعناه على أنفسنا. من يؤذينا سنؤذيه، هذا هو المبدأ الذي سرنا عليه حتى اليوم والمبدأ الذي سنسير عليه مستقبلاً".

وفجر السبت، ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في وقت سابق من هذا الشهر على إسرائيل، وهاجمت أهدافًا عسكرية في إيران بسلسلة من الغارات الجوية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر مراسم إحياء الذكرى السنوية للهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي. Gil Cohen-Magen/AP

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته استهدفت منشآت استخدمتها إيران لصنع الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل بالإضافة إلى مواقع صواريخ أرض-جو. ولم تُستهدف أي مواقع نفطية أو مواقع صواريخ، وهي ضربات كانت ستمثل تصعيدًا أكثر خطورة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن أربعة أشخاص قُتلوا، جميعهم في الدفاع الجوي العسكري. وقال الجيش الإيراني إن الضربات استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

وقد سُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، في حين أكدت الجمهورية الإسلامية أن الهجوم لم يتسبب سوى بـ”أضرار محدودة“، وقللت وسائل الإعلام الإيرانية من أهمية الهجمات.