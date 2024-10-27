Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

"من يؤذينا سنؤذيه".. نتنياهو يتوعد أعداء إسرائيل ويقول إن الهجوم على إيران كان دقيقا وحقق كل أهدافه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل الأحد 27 أكتوبر، 2024.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل الأحد 27 أكتوبر، 2024. حقوق النشر  Gil Cohen-Magen/Pool Photo via AP
حقوق النشر Gil Cohen-Magen/Pool Photo via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي على طهران كان "دقيقاً وقوياً وحقق أهدافه ملحقاً ضرراً كبيراً بالقدرات الدفاعية لإيران وقدرتها على إنتاج الصواريخ التي تطلقها علينا".

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في جنازة الجندي الإسرائيلي مور شكوري: ”كل هذا جاء بعد عدة أشهر قمنا خلالها ووفق خطة ممنهجة، بقطع ذراعيْ الأخطبوط الإيراني وهما حزب الله وحماس، إلى أن ضربنا أمس رأس الأخطبوط ممثلا في النظام  الإيراني".

وأضاف: "نفذنا الوعد الذي قطعناه على أنفسنا. من يؤذينا سنؤذيه، هذا هو المبدأ الذي سرنا عليه حتى اليوم والمبدأ الذي سنسير عليه مستقبلاً".

وفجر السبت، ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في وقت سابق من هذا الشهر على إسرائيل، وهاجمت أهدافًا عسكرية في إيران بسلسلة من الغارات الجوية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر مراسم إحياء الذكرى السنوية للهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر مراسم إحياء الذكرى السنوية للهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي. Gil Cohen-Magen/AP

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته استهدفت منشآت استخدمتها إيران لصنع الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل بالإضافة إلى مواقع صواريخ أرض-جو. ولم تُستهدف أي مواقع نفطية أو مواقع صواريخ، وهي ضربات كانت ستمثل تصعيدًا أكثر خطورة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن أربعة أشخاص قُتلوا، جميعهم في الدفاع الجوي العسكري. وقال الجيش الإيراني إن الضربات استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

Related

وقد سُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، في حين  أكدت الجمهورية الإسلامية أن الهجوم لم يتسبب سوى بـ”أضرار محدودة“، وقللت وسائل الإعلام الإيرانية من أهمية الهجمات.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة