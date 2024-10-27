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هونغ كونغ تعرض حفريات ديناصور ضخم من العصر الطباشيري أمام الجمهور

هونغ كونغ تعرض أول حفريات ديناصورات تم اكتشافها في المدينة للجمهور
هونغ كونغ تعرض أول حفريات ديناصورات تم اكتشافها في المدينة للجمهور حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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افتتحت هونغ كونغ يوم الجمعة لأول مرة عرض حفريات ديناصور يعتقد أنه من الديناصورات الضخمة بعد اكتشافها في جزيرة صغيرة غير مأهولة، مما جذب حشودًا من السكان والسياح إلى مركز اكتشاف التراث.

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تعود هذه الحفريات إلى فترة الطباشيري، التي تتراوح بين 145 مليون و66 مليون سنة مضت، وتم العثور عليها على جزيرة بورت، وهي جزيرة نائية وغير مأهولة تقع ضمن مياه المدينة الشمالية الشرقية، التي تُعتبر جزءًا من الجيو-بارك العالمي التابع لليونسكو.

كان تشونغ غوت، أحد سكان هونغ كونغ، أول من وصل لافتتاح العرض، معبرًا عن حماسته: "حقًا، إنها تجربة فريدة من نوعها، وهي هنا في هونغ كونغ، ولا أحتاج للسفر بعيدًا إلى متاحف أخرى في العالم."

يتكهن الخبراء بأن الديناصور ربما دُفن تحت الرمال والحصى بعد وفاته، قبل أن يُغسل لاحقًا إلى السطح بواسطة فيضان كبير، ثم دُفن مرة أخرى في موقع الاكتشاف.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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