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مشهدان متناقضان في لندن: مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة

متظاهرون يمينيون متطرفون في لندن، السبت، 26 أكتوبر، 2024.
متظاهرون يمينيون متطرفون في لندن، السبت، 26 أكتوبر، 2024. حقوق النشر Alberto Pezzali/ AP
حقوق النشر Alberto Pezzali/ AP
بقلم: يورونيوز
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في حدثين منفصلين، شهدت المملكة المتحدة يوم السبت مظاهرتين، إحداهما مناهضة للهجرة نظمها اليمين المتطرف، والأخرى مؤيدة للمهاجرين.

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وتجمع الآلاف من اليمين المتطرف المناهض للهجرة في لندن في فعالية “توحيد المملكة” القومية قرب البرلمان، والتي نظمها الناشط ستيفن ياكسلي لينون، المعروف باسم تومي روبنسون.

في المقابل، نظمت مجموعات مناهضة للعنصرية ونقابات عمالية مسيرة قريبة، رافعين لافتات تحمل عبارات مثل “اللاجئون مرحب بهم” و”حطموا اليمين المتطرف".

وتدخلت الشرطة من مختلف أنحاء البلاد لتعزيز الأمن ومنع أي مواجهات بين المجموعتين المتنافستين، إذ ذكرت شرطة لندن عبر منصة “إكس” أنه تم اعتقال عدد محدود فقط من الأشخاص.

ورغم هذه التجمعات المتعارضة، مرت الفعاليتان بسلام وسط ترتيبات أمنية مكثفة.

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