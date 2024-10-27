حرب غزة: مجازر في بيت لاهيا ومقتل 4 ضباط إسرائيليين بجنوب لبنان وعملية دهس قرب قاعدة عسكرية بتل أبيب

يصل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي إلى الدوحة الأحد ويلتقي مع نظيره الأمريكي إضافة إلى وزير خارجية قطر لبحث صفقة في غزة تشمل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين في غزة بعد مقتل يحيى السنوار قائد حماس ورئيس مكتبها السياسي. وفي الميدان واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف والعشوائي على القطاع في شمال غزة حيث قتل العشرات من الفلسطينيين وأصاب المئات في نسف مربعات سكنية واستهداف مدارس ومراكز الإيواء في بيت لاهيا، كما أذاروح كل لقمة ناصق الجيش الإسرائيلي الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوام صنوف العذاب واعتقل العشرات من أطقمها في ظل حصار خانق.

وفي الجبهة اللبنانية وجه حزب الله إنذارا فوريا لسكان بلدات ومستوطنات شمال إسرائيل بالإخلاء لأنها نقاط استهداف تموضع فيها الجيش الإسرائيلي ومركباته الثقيلة كما قال بيان الحزب. هذا وقد أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت في ساعة مبكرة من الأحد الضاحية الجنوبية لبيروت.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

