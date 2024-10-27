حرب غزة: مجازر في بيت لاهيا ومقتل 4 ضباط إسرائيليين بجنوب لبنان وعملية دهس قرب قاعدة عسكرية بتل أبيب

نحو 25 بلدة ومستوطنة إسرائيلية أصبحت في مرمى حزب الله، والمرشد الإيراني في أول إشارة له بعد هجوم إسرائيل: "لا ينبغي المبالغة في خطوة إسرائيل، ولا ينبغي الاستهانة بها"، والمجلس الوزاري المصغر يلتقي الليلة لبحث الرد الإيراني
يصل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي إلى الدوحة الأحد ويلتقي مع نظيره الأمريكي إضافة إلى وزير خارجية قطر لبحث صفقة في غزة تشمل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين في غزة بعد مقتل يحيى السنوار قائد حماس ورئيس مكتبها السياسي. وفي الميدان واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف والعشوائي على القطاع في شمال غزة حيث قتل العشرات من الفلسطينيين وأصاب المئات في نسف مربعات سكنية واستهداف مدارس ومراكز الإيواء في بيت لاهيا، كما أذاروح كل لقمة ناصق الجيش الإسرائيلي الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوام صنوف العذاب واعتقل العشرات من أطقمها في ظل حصار خانق.
وفي الجبهة اللبنانية وجه حزب الله إنذارا فوريا لسكان بلدات ومستوطنات شمال إسرائيل بالإخلاء لأنها نقاط استهداف تموضع فيها الجيش الإسرائيلي ومركباته الثقيلة كما قال بيان الحزب. هذا وقد أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت في ساعة مبكرة من الأحد الضاحية الجنوبية لبيروت.
آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان
وزارة الصحة اللبنانية: الحرب الإسرائيلية حصدت أرواح 2672 لبنانيا وجرحت 12468 آخرين
حزب الله يطلق مسيّرات انقضاضية على مستوطنتي كفر يوفال وسعسع ويقول إنها أصابت أهدافها بدقة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى
السيسي يقترح وقفا لإطلاق النار في غزة ليوميْن اثنيْن مقابل الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إن مصر أطلقت مبادرة تقترح الإفارج عن أربعة أسرى إسرائيليين مقابلالإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقفا لإطلاق النار مدته يومان ثم بعد ذلك تجري مفاوضات في غضون 10 أيام تؤدي لوقف تام لإطلاق النار ودخول المساعدات إلى قطاع غزة
إصابة 88 جنديا إسرائيليا في لبنان خلال ال 48 ساعة الماضية
كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين في معارك لبنان وقد قدر هؤلاء العسكرييين ب88 جنديا خلال يومين.
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يقصف بنحو 75 صاروخا مركزا اليوم الأحد
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في قصف حزب الله على الجليل تم تحديد حوالي 75 صاروخا عبرت الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها، على حد قوله، وأشار إلى أنها إحدى أعنف الموجات للصواريخ المركزة التي تم إطلاقها خلال الحرب.
الجيش الإسرائيلي: قتلنا أحمد جعفر معتوق آمر قاطع بنت جبيل في حزب الله
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم إن الجيش الإسرائيلي هاجم أمس بتوجيهات استخباراتية لقيادة المنطقة الشمالية من وصفته "الإرهابي أحمد جعفر معتوق" آمر قاطع بنت جبل في حزب الله بحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أنه بعد ذلك بيوم، هاجمت الطائرات المقاتلة بديله وقتلته أيضًا، بالإضافة إلى مقتل قائد مدفعية قطاع بنت جبيل في حزب الله في هذا الهجوم بالصواريخ المضادة للدبابات.
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו שלשום, בהכוונה מודיעינית של פיקוד הצפון, וחיסלו את המחבל אחמד ג'עפר מעתוק, מפקד גזרת בינת ג'בל בארגון הטרור חיזבאללה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2024
יממה לאחר מכן, מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית של פיקוד הצפון, תקפו וחיסלו את מחליפו בתפקיד>>
اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في محيط بلدة يارين
قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن إشتباكات عنيفة تجري في هذه الأثناء بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي بالاسلحة الرشاشة والصاروخية في محيط بلدة يارين.
كما أضافت الوكالة أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات عنيفة ومتواصلة لأطراف بلدات الضعيرة ويارين وعيتا الشعب.
الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية طعن قرب قرية حزما شمال شرق القدس
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنودا أحبطوا محاولة هجوم بالقرب من حزما في لواء بنيامين، حيث قام شاب فلسطيني بتسريع سيارته باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي من الكتيبة 43 التي كانت تعمل في نشاط استباقي بالقرب من قرية حزما شمال شرق القدس، وزعم الجيش الإسرائيلي أن الفلسطيني استل سكينا من السيارة وحاول تنفيذ عملية طعن. وقامت القوة بالاشتباك، وقضت عليه بحسب وصف بيان الجيش وأحبطت محاولة الهجوم.
حزب الله يعلن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة وموقع المرج
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن حزب الله ساتهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية، وأضافت الوكالة أن مقاتلي استهدفوا أيضا تجمعا للجيش الإسرائيلي عند باحة المدخل الشمالي لموقع المرج بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأوقعته بين قتيل وجريح.
نتنياهو: على النظام الإيراني أن يفهم ببساطة: من يؤذينا سنؤذيه
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش ألحق أضرارا جسيمة بقدرة إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج الصواريخ.
وأضاف نتنياهو خلال مراسم إحياء (ذكرى ضحايا حرب "السيوف الحديدية") "هذه حرب وجودية، حرب سبع جبهات ضد محور الشر الذي تقوده إيران". وأشار إلى الهجوم في إيران، مضيفا أن “الضربة كانت دقيقة وقوية، وحققت جميع أهدافها.
وأكد نتنياهو لقد ألحقنا أضرارا بالغة بقدرة إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج الصواريخ، بعد أن اتبعنا في الأشهر الأخيرة خطة ممنهجة لقطع الطريق على إيران” ووجه راسلة إلى النظام في طهران أن من يؤذي إسرائيل عليه أن يفهم ببساطة أننا سنؤذيه.
لبنان يطالب بإدانة الغزو الإسرائيلي في شكوى لمجلس الأمن الدولي
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها توجهت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لتوثيق "العدوان الإسرائيلي" على لبنان ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان لها إن لبنان طلب من مجلس الأمن ”إدانة الاجتياح الإسرائيلي لأراضيه وانتهاك سيادته والاعتداءات الواسعة النطاق والمتواصلة على أمنه وسلامة شعبه“.
وأضاف البيان أن لبنان يريد تطبيقاً فورياً للقرار 1701 لوقف الأعمال العدائية وإخراج القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية فوراً.
وذكر لبنان في الشكوى ”أن إسرائيل تتجاهل دائما الشرعية الدولية ولا تحترم القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وأنها لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بالقانون الدولي الإنساني، هربا من المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي“.
الجهاد الإسلامي: نبارك عملية تل أبيب التي استهدفت عسكريين من وحدة الاستخبارات 8200
باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية "تل أبيب" التي استهدفت جنودا وضباطا من وحدة الاستخبارات العسكرية (8200)، وهي رد فعل طبيعي على المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وآخرها جرائم الإبادة في شمال قطاع غزة بحسب بيان الحركة على حسابها على تلغرام.
مقتل 71 إسرائيليا من ضباط وجنود ومستوطنين ومدنيين منذ الأول من أكتوبر الحالي
نشر حساب عكا للشؤون الإسرائيلية على منصة تلغرام إحصائية عن عدد القتلى الإسرائيليين في جبهتي القتال في غوة ولبنان وفي العمليات التي ينفذها فلسطينيون في مناطق مختلفة منذ الأول من أكتوبر الجاري:
71 قتيلًا في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم (وفق الإعلانات الرسمية) منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال؛ وفق الآتي:
- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.
- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.
- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.
- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.
- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.
- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.
- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
- 8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.
- 9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.
- 10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.
- 10 أكتوبر: مقتل إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة.
- 10 أكتوبر: مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
- 11 أكتوبر: مقتل عامل أجنبي بانفجار إحدى مخلفات حزب الله في منطقة يرؤون بالجليل الغربي.
- 11 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح جنوب قطاع غزة.
- 12 أكتوبر: مقتل إسرائيلية في مبنى دار رعاية المسنين في هرتسليا الذي ضربته طائرة مسيّرة من لبنان.
- 14 أكتوبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه قاعدة للواء جولاني في وادي عارة.
- 14 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في المعارك البرية جنوب قطاع غزة.
- 15 أكتوبر: مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في أسدود.
- 17 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
- 19 أكتوبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على سيارة في عكا.
- 19 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
- 19 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان.
- 20 أكتوبر: مقتل قائد اللواء 401 المدرع في معارك جباليا شمال قطاع غزة.
- 22 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في حادث سير عملياتي في قطاع غزة.
- 22 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نؤوت مردخاي بالجليل الأعلى.
- 22 أكتوبر: مقتل ضابط احتياط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان.
- 24 أكتوبر: انتحار طيار إسرائيلي من سلاح الجو الإسرائيلي بسبب معناته من حالة نفسية "اضطراب ما بعد الصدمة".
- 24 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
- 25 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
- 25 أكتوبر: مقتل 3 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
- 26 أكتوبر: مقتل مستوطنة إسرائيلية أثناء هروبها إلى الملجأ بعد رشقة صاروخية أطلقت من لبنان تجاه منطقة بيت هعيمك.
- 27 أكتوبر: مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
الشرطة الإسرائيلية: مقتل منفذ عملية الدهس في تل أبيب
ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن سائق الشاحنة الذي صدم أشخاصًا في محطة للحافلات خارج قاعدة غليلوت التابعة للجيش الإسرائيلي في وسط إسرائيل قد تم إطلاق النار عليه و”تحييده“ يعني مقتله من قبل إسرائيليين مسلحين في المنطقة.
ووفقًا للتحقيق الأولي الذي أجرته الشرطة، توقفت حافلة في المحطة خارج القاعدة لإنزال ركاب. وفي الوقت نفسه، اصطدمت شاحنة بالمحطة والأشخاص الموجودين فيها.
وتقول الشرطة إنها على علم بوقوع 24 إصابة في الحادث بينها إصابات خطيرة. وقد نقلت القناة 13 العبرية أن منفذ عملية الدهس هو فلسطيني من بلدة قلنسوة داخل إسرائيل ويحمل الجنسية الإسرائيلية ويدعى رامي نصر الله.
مقتل 4 ضباط إسرائيليين وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل أربعة عسكريين في معارك جنوب لبنان، بينهم اثنان برتبة رائد وآخران برتبة نقيب وهم من قوات الاحتياط من الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود احتياط وجندي في الكتيبة 8207 وضابط هندسة قتالية أصيبوا بجروح خطيرة.
مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 قتلى قتلوا صباح اليوم الأحد في الغارة على بلدة الشهابية، وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة ديرميماس ومنطقة جل الدخن قرب جسر عين التشتش.
وكانت الطائرات الإسرائيلية أغارت على منزلين في يحمر الشقيف ودمرتهما بالكامل، كما أغارت على منازل أخرى في البلدة، في ظل تحليق لطائرة استطلاع فوق إقليم التفاح منذ الصباح الباكر.
وقد أدى الغارات الجوية التي استهدفت بلدة النبطية الفوقا منتصف الليل الى تدمير كبير بحارة الساحة القريبة من النادي الحسيني، والتي تضم منازل تراثية قديمة ودمرتها بالكامل وحولت الحي المستهدف الى ركام وخراب إضافة إلى مقتل شخصين بحسب الوكالة اللبنانية.
المرشد الإيراني: لا نضخم من هجوم إسرائيل أو التقليل منه
قال المرشد الإيراني علي الخامنئي اليوم الأحد إنه يجب أن يفهم الكيان الصهيوني قوة إيران، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الدولية للأنباء، وأضافت أن خامنئي أوضح أنه لا ينبغي تضخيم هجوم إسرائيل الذي حدث قبل ليلتين أو التقليل منه، وأضاف أنه يجب أن يتم إرباك حسابات تل أبيب، ويجب إفهامها قوة وإرادة وابتكار الشعب الإيراني وشباب البلاد.
حزب الله يستهدف بالمسيرات الانقضاضية شركة للتصنيع العسكري شرق عكا
قالت بيان حزب الله على تلغرام إن مقاتليه نفذوا هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.
إصابة العشرات جراء اصطدام شاحنة بمحطة حافلات شمال تل أبيب
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 39 شخصا على الأقل أصيبوا جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات العامة عند مقترق غليلوت شمال مدنية تل أبيب، وقد أعلنت خدمات الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أن من بين المصابين عشرة أشخاص وصفت جروحهم بالخطيرة.