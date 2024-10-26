نزوح قسري: عائلات فلسطينية تبحث عن الأمان في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في شمال غزة

بقلم: يورونيوز

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شوهدت العائلات وهي تحمل أمتعتها وتسير على الأقدام أو تستقل عربات يجرها الحمير وسط شوارع مدمرة مليئة بالركام. وقد توجه معظمهم نحو مدينة غزة وحي اليرموك بحثاً عن الأمان.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، كان يقطن شمال القطاع نحو 175,000 شخص، بينهم 60,000 نزحوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير في أوائل أكتوبر، والذي يدخل الآن أسبوعه الثالث.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه يستهدف مواقع تابعة لحركة حماس في شمال غزة. وأوضح أن القوات البرية شنت هجومًا في الأيام الأولى من التصعيد، زاعماً أن مقاتلي الحركة قد أعادوا تنظيم صفوفهم في تلك المنطقة.