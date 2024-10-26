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نزوح قسري: عائلات فلسطينية تبحث عن الأمان في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في شمال غزة

فلسطينيون يمشون في سوق الشارع في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد غارة جوية إسرائيلية
فلسطينيون يمشون في سوق الشارع في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد غارة جوية إسرائيلية حقوق النشر Abed Khaled/AP
حقوق النشر Abed Khaled/AP
بقلم: يورونيوز
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شهد شمال قطاع غزة حركة نزوح واسعة لعائلات فلسطينية خلال الأيام الأخيرة، إذ اضطر سكان مخيم جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون للفرار من منازلهم وملاجئهم المؤقتة، وسط تكثيف الهجوم الإسرائيلي على المنطقة.

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شوهدت العائلات وهي تحمل أمتعتها وتسير على الأقدام أو تستقل عربات يجرها الحمير وسط شوارع مدمرة مليئة بالركام. وقد توجه معظمهم نحو مدينة غزة وحي اليرموك بحثاً عن الأمان.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، كان يقطن شمال القطاع نحو 175,000 شخص، بينهم 60,000 نزحوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير في أوائل أكتوبر، والذي يدخل الآن أسبوعه الثالث.

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في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه يستهدف مواقع تابعة لحركة حماس في شمال غزة. وأوضح أن القوات البرية شنت هجومًا في الأيام الأولى من التصعيد، زاعماً أن مقاتلي الحركة قد أعادوا تنظيم صفوفهم في تلك المنطقة.

المصادر الإضافية • أب

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