Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

"فقر الطاقة".. خمسون مليون أوروبيا يعانون من آثاره.. هل تعرف ما إذا كنت تعاني من ذلك أم لا؟

توربينات الرياح تدور قرب مزرعة للطاقة الشمسية في ألمانيا
توربينات الرياح تدور قرب مزرعة للطاقة الشمسية في ألمانيا حقوق النشر Michael Sohn/AP
حقوق النشر Michael Sohn/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

هناك مفاهيم تتعلق بالحياة اليومية للإنسان، وبنفقات الأسرة وقدرتها المالية لتلبية الاحتياجات المنزلية، ومن تلك المفاهيم "فقر الطاقة". يؤثر هذا النوع من الفقر على ملايين الأشخاص في أوروبا والعالم. ويشارك عدد من المناطق في برامج يمولها الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على التخلص منه.

اعلان

يشرح خواكين فيلار رئيس "التدويل والابتكار" في وكالة الطاقة الأندلسية مفهوم "فقر الطاقة" والدروس التي جلبها مشروع باورتي (POWERTY) إلى المناطق التي شاركت فيه.

يقول فيلار: إنه لفهم ذلك بشكل أساسي، يمكن القول إن الذي يعاني من فقر الطاقة هو الأسرة أو الشخص الذي لا يستطيع تحمل تكاليف الطاقة في منزله.

وأضاف: "أن العديد من المناطق لم تحدد حتى مفهوم فقر الطاقة". وأوضح "أن هذا أمر مهم لأنك إذا لم تدمج هذا المفهوم في أنظمتك الخاصة، فإن من الصعب صياغة استراتيجيات تساعد على مكافحة هذه المشكلة".

مهندسون يسيرون بجوار الألواح الشمسية في محطة للطاقة الشمسية في أسوان بمصر
مهندسون يسيرون بجوار الألواح الشمسية في محطة للطاقة الشمسية في أسوان بمصرAmr Nabil/AP

إن "باورتي مشروع أوروبي تعاونت فيه خمس مناطق. وسيستفيد الأشخاص الضعفاء من هذه المناطق الأوروبية الخمس في فرنسا وبلغاريا وليتوانيا والمملكة المتحدة الذين تعاونوا أيضًا من خلال مرصد فقر الوقود مع الأندلس.

واختتم رئيس "التدويل والابتكار" في وكالة الطاقة الأندلسية قائلا: "لقد تعلمنا أيضًا أن المشاريع الاجتماعية هي مشاريع طويلة الأجل ولا تتوافق أبدا مع الإطار الزمني للمشروع الأوروبي، وعرفنا العنصر التعليمي أيضا. فكان دمج المدرستين وجمعيات أولياء أمور هاتين المدرستين في مجتمع الطاقة أمرًا أساسيًا لتحقيق التأثير الذي أردناه حقًا".

Related

وكان مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية قال إن 50 مليون مواطن بالاتحاد الأوروبي يعانون آثار "فقر الطاقة"، حسبما ورد على موقع منصة الطاقة الإعلامية والبحثية المتخصصة في أسواق الطاقة.

هذا وقالت مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني إن العالم لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح لتوفير وقود الطهي النظيف للجميع بحلول عام 2030، وأضاف أن ما يصل إلى 2.1 مليار نسمة ما زالوا يستخدمون أنواع الوقود الملوثة لأغراض الطهي، ويعيش أغلبهم في منطقتي آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقة

على خطى غوغل ومايكروسوفت.. أمازون تتحول نحو الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات

استعداداً لشتاء قارس.. الأوكرانيون يتّجهون نحو الطاقة الشمسية