"فقر الطاقة".. خمسون مليون أوروبيا يعانون من آثاره.. هل تعرف ما إذا كنت تعاني من ذلك أم لا؟

بقلم: يورونيوز

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يشرح خواكين فيلار رئيس "التدويل والابتكار" في وكالة الطاقة الأندلسية مفهوم "فقر الطاقة" والدروس التي جلبها مشروع باورتي (POWERTY) إلى المناطق التي شاركت فيه.

يقول فيلار: إنه لفهم ذلك بشكل أساسي، يمكن القول إن الذي يعاني من فقر الطاقة هو الأسرة أو الشخص الذي لا يستطيع تحمل تكاليف الطاقة في منزله.

وأضاف: "أن العديد من المناطق لم تحدد حتى مفهوم فقر الطاقة". وأوضح "أن هذا أمر مهم لأنك إذا لم تدمج هذا المفهوم في أنظمتك الخاصة، فإن من الصعب صياغة استراتيجيات تساعد على مكافحة هذه المشكلة".

مهندسون يسيرون بجوار الألواح الشمسية في محطة للطاقة الشمسية في أسوان بمصر Amr Nabil/AP

إن "باورتي مشروع أوروبي تعاونت فيه خمس مناطق. وسيستفيد الأشخاص الضعفاء من هذه المناطق الأوروبية الخمس في فرنسا وبلغاريا وليتوانيا والمملكة المتحدة الذين تعاونوا أيضًا من خلال مرصد فقر الوقود مع الأندلس.

واختتم رئيس "التدويل والابتكار" في وكالة الطاقة الأندلسية قائلا: "لقد تعلمنا أيضًا أن المشاريع الاجتماعية هي مشاريع طويلة الأجل ولا تتوافق أبدا مع الإطار الزمني للمشروع الأوروبي، وعرفنا العنصر التعليمي أيضا. فكان دمج المدرستين وجمعيات أولياء أمور هاتين المدرستين في مجتمع الطاقة أمرًا أساسيًا لتحقيق التأثير الذي أردناه حقًا".

وكان مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية قال إن 50 مليون مواطن بالاتحاد الأوروبي يعانون آثار "فقر الطاقة"، حسبما ورد على موقع منصة الطاقة الإعلامية والبحثية المتخصصة في أسواق الطاقة.

هذا وقالت مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني إن العالم لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح لتوفير وقود الطهي النظيف للجميع بحلول عام 2030، وأضاف أن ما يصل إلى 2.1 مليار نسمة ما زالوا يستخدمون أنواع الوقود الملوثة لأغراض الطهي، ويعيش أغلبهم في منطقتي آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء.