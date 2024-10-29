رئيس وزراء سلوفاكيا يتجه إلى الصين غداً لتعزيز الروابط الاقتصادية خارج التحالفات التقليدية

بقلم: يورونيوز

اعلان

ومن المقرر أن يلتقي فيكو بنظيره الصيني لي تشيانغ، بالإضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة آخرين، وسيفتتح منتدى للأعمال في بكين.

كما ستتخلل الرحلة زيارة لمصنع تديره شركة "غوتيون"، التي تخطط لبناء مصنع لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية في سلوفاكيا.

وقد عبّر فيكو صراحة عن آماله تجاه الرحلة، إذ قال: "برأيي، هذه أهم رحلة سأقوم بها في عام 2024. ليس فقط لأنها ستتضمن مناقشة كبيرة حول إمكانية إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا، ولكن قبل كل شيء ستطرح سبل التعاون الاستراتيجي وستبحث عن فرص إضافية للتعاون الاقتصادي مع الصين."

يُذكر أن فيكو كان من منتقدي سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، حيث أبدى مرارا اعتراضه على فرض العقوبات على موسكو، وأظهر رغبته في تطوير العلاقات مع الصين.