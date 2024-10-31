ماسك يمثل أمام المحكمة اليوم بسبب دعوى قانونية ضد توزيع المكافآت للناخبين

بقلم: يورونيوز

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وستنعقد الجلسة للنظر في طلب لاري كراسنر، لوقف برنامج المكافآت المالية قبل المواجهة الانتخابية المرتقبة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

ويتهم كراسنر، المعروف بمواقفه التقدمية، ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وداعم ترامب، ولجنة العمل السياسي التابعة له "أمريكا باك"، بتنفيذ "مخطط يانصيب غير قانوني للتأثير على الناخبين". ويهدف ماسك إلى منح مليون دولار يوميًا لأشخاص يتم اختيارهم عشوائيًا ممن وقعوا على عريضة تدعم حرية التعبير وحقوق حيازة السلاح، شرط أن يكونوا مسجلين للتصويت في إحدى الولايات السبع الحاسمة.

وتزعم الدعوى القضائية أن هذه المبادرة تشكل يانصيباً غير مرخص فيه من قبل الدولة، كما تنتهك قوانين حماية المستهلك. وقد منح ماسك بالفعل أول مليون دولار لأحد الحاضرين في تجمع نظمته لجنته السياسية في هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا.