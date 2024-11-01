Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

باكستان: هجوم على سيارة شرطة يخلف سبعة قتلى بينهم خمسة طلاب

طلاب يسيرون نحو مدرستهم وسط أجواءٍ ملبدة بالضباب الدخاني، في لاهور، باكستان.
طلاب يسيرون نحو مدرستهم وسط أجواءٍ ملبدة بالضباب الدخاني، في لاهور، باكستان. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  Nour Chahine
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في يومٍ دامٍ جديد، قُتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم خمسة طلاب في انفجارٍ مروّع في جنوب غرب باكستان، وفقًا لمسؤول في الشرطة. وقع التفجير يوم الجمعة في بلدة مستونغ، مستهدفًا عربة للشرطة كانت في طريقها لمرافقة فريق التطعيم ضد شلل الأطفال.

اعلان

وقال كبير مفتشي الشرطة، رحمة الله، لوكالة "رويترز" إن الانفجار، الذي أودى بحياة ضابط شرطة وخلف 23 جريحًا بينهم مدنيون وأفراد من الشرطة، تم عبر عبوة ناسفة كانت مثبتة على دراجة نارية بالقرب من مدرسة للبنات.

تقوم عاملة صحية بتطعيم طفلة ضد شلل الأطفال في إحدى المدارس بكراتشي، باكستان، الإثنين، 28 أكتوبر 2024.
تقوم عاملة صحية بتطعيم طفلة ضد شلل الأطفال في إحدى المدارس بكراتشي، باكستان، الإثنين، 28 أكتوبر 2024.AP Photo

تأتي هذه الحادثة وسط تزايد الهجمات على الفرق الصحية وفرق الشرطة المسؤولة عن حملات التطعيم، التي بدأت الأسبوع الماضي ضمن الحملة الوطنية الثالثة للتطعيم ضد شلل الأطفال في البلاد. ويشعر المسؤولون بقلقٍ متزايد من انتشار المرض في المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان، حيث تستمر الإصابات رغم انخفاضها إلى 6 حالات في 2023 بعد تسجيل 20 حالة في 2022.

Related

في هذا السياق، أدان رئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم مؤكداً على التزام الحكومة الباكستانية بالقضاء على شلل الأطفال، رغم التحديات التي يفرضها تصاعد العنف في بعض المناطق. يُذكر أن عناصر متشددة قامت في السابق باستهداف فرق التطعيم، مُروّجة شائعات غير صحيحة عن برامج التطعيم، مما يعرّض حياة الكثيرين للخطر ويعيق الجهود الإنسانية لإنهاء شلل الأطفال.

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

باكستان.. المئات يؤدون صلاة الجنازة على يحيى السنوار

بعد مزاعم عن وقوع جريمة اغتصاب.. طلاب يتظاهرون في باكستان والشرطة تواجههم بالغاز المسيل للدموع

احتجاجات أنصار عمران خان: مقتل ستة أشخاص وسط مواجهات عنيفة مع الشرطة في إسلام آباد