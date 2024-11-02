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إسبانيا تحت الصدمة.. استمرار البحث عن الجثث بعد الفيضانات المدمرة

فيضانات مدمرة تجتاح شرق إسبانيا
فيضانات مدمرة تجتاح شرق إسبانيا Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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تواصل الوحدات العسكرية الإسبانية عمليات البحث المكثفة عن المفقودين في شرق البلاد، بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة المنطقة في الأيام الماضية.

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وتُعد هذه الفيضانات من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ إسبانيا، إذ أودت بحياة ما لا يقل عن 211 شخصا، ولا تزال هناك أعداد غير معروفة من المفقودين. 

وخلال دقائق معدودة، اجتاحت السيول العنيفة التي سببتها الأمطار الغزيرة كل ما في طريقها، مخلفةً آثارًا مدمرة.

ولم يتح للناس الوقت الكافي للاحتماء في أماكن آمنة، فعلق كثيرون داخل سياراتهم ومنازلهم وأماكن عملهم. 

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وفيما يواصل رجال الشرطة وعمال الإنقاذ جهودهم للبحث عن الضحايا، تبدو السلطات عاجزة أمام حجم الكارثة. ويعتمد الناجون على جهود المتطوعين الذين هبوا لدعم المتضررين ومساعدتهم في تجاوز هذه المحنة.

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