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حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة تصل إلى نهايتها اليوم

طفل يتلقى جرعة من لقاح مضاد لمرض شلل الأطفال في دير البلح، وسط قطاع غزة. 1 أيلول/ سبتمبر 2024
طفل يتلقى جرعة من لقاح مضاد لمرض شلل الأطفال في دير البلح، وسط قطاع غزة. 1 أيلول/ سبتمبر 2024 حقوق النشر أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن المرحلة الثالثة من الجولة الثانية  ضد شلل الأطفال، والتي تستثني شمال القطاع الذي يعاني من حصار خانق، ويشهد ظروفا مأساوية وضربات مكثفة منذ 29 يومًا، ستنتهي اليوم الأحد.

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تهدف هذه المرحلة إلى تطعيم الأطفال دون سن 10 سنوات في مدينة غزة، وقد بدأ مئات الأطفال يوم السبت بالتوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة في مناطق مختلفة من المدينة لتلقي الجرعة الثانية.

ورغم المخاوف من القصف الإسرائيلي العشوائي، شهدت نقاط التطعيم إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وبدأ الأطفال في القطاع المنكوب بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، بعد أن رصدت منظمات دولية عينات من الفيروس المعدي في مياه الصرف الصحي في غزة في يوليو الماضي، مما تسبب في إصابة طفل فلسطيني يبلغ من العمر عشرة أشهر بالشلل.

وكانت الجولة الأخيرة من الحملة مقررة في 23 أكتوبر، لكنها تأجلت بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة نتيجة القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء الجماعي، بالإضافة إلى غياب الضمانات لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.

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وانطلقت الجولة الأولى من التطعيم في 5 سبتمبر في كافة أنحاء شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة ومخيمات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

و تركز هذه الحملة حاليًا على مدينة غزة فقط، حيث تم إجلاء ما لا يقل عن 100,000 شخص من المناطق الشمالية في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

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