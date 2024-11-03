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ولادة الأمل من رحم الآلام والدمار.. افتتاح أول مدرسة في مخيمات الإيواء في غزة

الأطفال الفلسطينيون يرسمون على جدار مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.
الأطفال الفلسطينيون يرسمون على جدار مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Nour Chahine
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة لافتتاح أول مدرسة داخل مخيمات الإيواء بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة، حيث يعكس هذا الحدث ولادة أمل جديد وسط ظروف قاسية.

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وتأتي هذه المدرسة، الواقعة في منطقة القرارة بخان يونس، لتستوعب نحو 1500 طالب وطالبة، في خطوة تهدف إلى إعادة التعليم لأطفال غزة الذين حرموا من مدارسهم جراء الدمار المتواصل.

مشاهد من افتتاح مدرسة معارف مزون في مناطق النزوح جنوب قطاع غزة

وقد تأسست هذه المدرسة بجهود فلسطينية، وتشمل عدة فصول دراسية أقيمت داخل الخيام لتكون بديلاً مؤقتًا للنظام التعليمي المدمر.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد أكدت أن إسرائيل حرمت 600 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من استكمال دراستهم، مع تسجيل آلاف الضحايا والإصابات، مما يزيد من عبء الأزمات الإنسانية على القطاع.

افتتاح مدرسة داخل مخيمات الإيواء في غزة

وبالرغم من الدمار الكبير، تجسد هذه المدرسة الجديدة رمزًا للصمود، حيث تتعاون الجهود المحلية مع الآباء والمجتمع لتوفير بيئة تعليمية ولو "مؤقتة".

ويعكس هذا الافتتاح، بحسب الرواد، رسالة للعالم بأن أهل غزة، ورغم المحن، قادرون على استنهاض المستقبل وبناء مسارات أمل لأجيالهم القادمة، في سعي دؤوب للتمسك بحقهم في الحياة والتعليم.

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