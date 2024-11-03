بعد مرور 4 سنوات على الحادثة.. فرنسا تحاكم 8 أشخاص اتهموا بالضلوع في جريمة قطع رأس معلم

بقلم: يورونيوز

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قُتل صامويل باتي، مدرس التاريخ والجغرافيا، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بالقرب من مدرسته في إحدى ضواحي شمال غرب باريس على يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، قُتل بدوره برصاص الشرطة.

وأخذ المهاجم على باتي عند تنفيذه الاعتداء أنه عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال حصة دراسية حول حرية التعبير، وأعرب في رسالة صوتية بالروسية عن سروره لأنه "انتقم للنبي".

ووقع الهجوم على خلفية دعوات للقتل استهدفت صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة، وقد أثار الاعتداء صدمة هائلة في فرنسا والخارج.

أطفال يقفون أمام صورة للمدرس صامويل باتي، في كونفلان سانت أونورين، السبت 16 أكتوبر 2021. Christophe Ena/AP

وكانت الصحيفة قد أعادت نشر رسومها الكاريكاتورية للنبي محمد قبل بضعة أسابيع، بمناسبة افتتاح المحاكمة في الهجمات التي شُنّت على غرفة الأخبار في عام 2015.

وفي الذكرى السنوية الرابعة لوفاة المعلم، أعيدت تسمية مدرسة بوا دولن في كونفلان-سان-أونورين تكريماً لمدرسة صموئيل باتي المتوسطة. كما تمت إعادة تسمية العديد من الشوارع والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء فرنسا منذ وقوع الجريمة.

وتم إنشاء جائزة صامويل باتي من قبل جمعية معلمي التاريخ والجغرافيا لمكافأة المشاريع التعليمية المتعلقة بالمبادئ والقيم الديمقراطية.

في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل مدرس آخر على يد إسلامي متطرف من روسيا، وهو في الأصل من إنغوشيا، وهي منطقة متاخمة للشيشان.