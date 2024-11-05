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ترامب يحب أوروبا لكن لا أحد يحب الاتحاد الأوروبي.. فاراج يساند "صديقه" ويظهر وسط الحضور في بنسلفانيا

صورة من الأرشيف للنائب البريطاني نايجل فاراج في تجمع انتخابي لحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في أريزونا عام 2020.
صورة من الأرشيف للنائب البريطاني نايجل فاراج في تجمع انتخابي لحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في أريزونا عام 2020. Copyright Ross D. Franklin/AP
Copyright Ross D. Franklin/AP
بقلم:  يورونيوز
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برز حضور النائب البريطاني نايجل فاراج في آخر فعالية لحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمدينة ريدينغ في ولاية بنسلفانيا، حيث تبادل الزعيمان عبارات الإطراء، وخصّه ترامب بتحية، واصفًا إياه ب "الصديق".

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وعند سؤاله عما إذا كان على الأوروبيين أن يشعروا بالقلق من احتمال تولي ترامب الرئاسة، خصوصًا أن رجل الأعمال المعروف بأسلوبه الفج يفاخر علانية بأنه "سيشجع روسيا على فعل ما يحلو لها"، أجاب فاراج قائلاً إن ترامب يحب أوروبا، لكنه لا يحب الاتحاد الأوروبي.

نايجل فاراج في آخر فعالية لترامب في بنسلفانيا قبل يوم من بدء الانتخابات الامريكية الرئاسية لعام 2024
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من جهته، أشاد المرشح الجمهوري بأداء فاراج في المملكة المتحدة، واصفًا إياه بـ"المتمرد بعض الشيء"، ومشيرًا إلى أن فاراج "يُحدث تغييرات كبيرة" وأنه "كان الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة".

يُذكر أن حزب "الإصلاح" الذي يقوده فاراج يمتلك حاليًا خمسة مقاعد في البرلمان البريطاني من أصل 650 مقعدًا، وقد حصل الحزب على نسبة 14.3% من الأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا في يوليو/تموز، وهي أعلى نسبة وصل إليها حتى الآن، لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق الأغلبية.

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