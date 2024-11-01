نجوم أمريكا في الانتخابات الرئاسية 2024: هل سيختارون ترامب أم هاريس؟ اكتشفوا اختياراتهم!

بقلم: يورونيوز

بين تصريحات مؤثرة وتأييدات علنية، قرر النجوم ورواد الأعمال الانخراط بقوة في السباق الرئاسي، ليؤكدوا دعمهم لمرشحهم المفضل. من حوارات متلفزة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، باتت الأصوات الشهيرة تبرز أكثر من أي وقت مضى، مما يضيف بعدا جديدا ومؤثرا على المشهد الانتخابي الأمريكي.

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من المعروف أن لقادة الرأي والمشاهير في المجتمع تأثيراً بالغاً في الحياة السياسية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يسعى كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس إلى الاستفادة من شعبية النجوم. فإلى من سيصوتون هذه المرة؟

قائمة المشاهير المؤيدين لكمالا هاريس:

1.تايلور سويفت

بعد المناظرة التي جمعتهما، أعلنت مغنية البوب تايلور سويفت عن دعمها بشكل واضح لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد تداولت عدة مواقع إلكترونية أن هناك احتمالًا لظهور تايلور سويفت في التجمع الأخير لكامالا هاريس في بنسلفانيا.

ايلور سويفت تغني في استاد ويمبلي كجزء من جولتها الغنائية ”إيرا“ في لندن Scott A Garfitt/AP

2. ليوناردو دي كابرو

شارك الممثل الشهير مقطع فيديو وهو يتحدث عن أزمة المناخ التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ليذكر أن هذا الملف الذي تدعمه هاريس، سيجعلها تكسب صوته في الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

ليوناردو دي كابريو في حفل توزيع جوائز المحافظين في قاعة دولبي في لوس أنجلوس AP Photo/Chris Pizzello

3. جوليا روبرتس

لم تكتفِ نجمة هوليوود جوليا روبرتس بإظهار تأييدها لكامالا هاريس، بل نشطت بشكل فعّال في حملتها الانتخابية، حيث تشجع النساء على التصويت بحرية واختيار من يرونه مناسبًا بعيدًا عن تأثير أزواجهن. وقد قامت روبرتس بتسجيل تعليق صوتي لفيديو حملة المرشحة الديمقراطية على قناة "صوت الصالح العام" على يوتيوب، مما يبرز التزامها القوي بقضايا تمكين المرأة وتعزيز المشاركة السياسية.

الفيديو الترويجي لحملة هاريس الانتخابية بتعليق صوتي من جوليا روبرتس

4. جورج كلوني

شجع جورج كلوني في إعلان مدته 30 ثانية على التصويت لكامالا هاريس، مؤكدًا أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالخجل من اختيار مرشحه. كما أضاف كلوني في تعليقه الصوتي أن نتائج الانتخابات ستؤثر بشكل كبير على حياة الأشخاص الذين نحبهم، مما يبرز أهمية المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.

جورج كلوني يحضر حفل ألبيز الذي استضافته مؤسسة كلوني للعدالة في مكتبة نيويورك العامة Evan Agostini/AP

5. فريق عمل "المنتقمون"

بعبارة "فلنتحد من أجل الديمقراطية" ظهر فريق عمل فيلم Avengers في فيديو شاركوه عبر حسابهم على انستغرام، حيث أبدو دعمهم لكامالا هاريس.

في الفيديو، اجتمع كل من بول بيتاني، مارك روفالو، داناي جوريرا، دون تشيدل، كريس إيفانز، سكارليت جوهانسون، وروبرت داوني جونيور لمناقشة العبارة التي تعبر بشكل أفضل عن تأييدهم للمرشحة الديمقراطية، ليتوصلوا في النهاية إلى العبارة الشهيرة التي تميز حملتها.

فريق عمل "المنتقمون" يظهرون في فيديو لإظهار دعمهم لكمالا هاريس

قائمة المشاهير المؤيدين لدونالد ترامب:

1. إيلون ماسك

يظهر أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، كأحد أبرز الداعمين لدونالد ترامب. وقد بلغت مساهماته المالية في حملة ترامب الانتخابية 120 مليون دولار حتى الآن.

إيلون ماسك يتحدث أمام المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ماديسون سكوير غاردن، Evan Vucci/ AP

2. روب شنايدر

عبر روب شنايدر عن دعمه لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 من خلال حسابه على منصة "إكس"، حيث أعاد تغريد نكتة نشرها السياسي الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور لحلوى تشبه ترامب ومكتوب عليها أن "قطعة الحلوى هذه هي الوحيدة الصحية للأمريكيين".

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روب شنايدر يظهر دعمه لترامب عبر نكتة على إكس

3. ميل غيبسون

حظي ترامب بدعم نجم هوليوود ميل غيبسون في الانتخابات الأمريكية، حيث أكد جيبسون الآخر عن تأييده لترامب، واصفًا كامالا هاريس بأنها تمتلك "معدل ذكاء مثل عمود سياج".

ميل جيبسون في عرض خاص لفيلم ”صيف الوحوش“، لوس أنجلوس AP/Chris Pizzello

4- هالك هوجان

ظهر نجم المصارعة الشهير هالك هوجان في تجمع لدعم دونالد ترامب في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك، حيث صعد إلى المنصة على أنغام أغنيته الشهيرة "Real American".

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نجم المصارعة هالك هوجان في صورة تظهره يتصارع مع ترامب

5- زاكاري ليفي

غالبا ما يقوم زاكاري ليفي، نجم فيلم Shazam، بإظهار دعم لدونالد ترامب. حيث تكلم في عدة مقاطع فيديو عن الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أنها أمر مصيري يتجاوز مجرد اختيار مرشحي الرئاسة ونائب الرئيس.