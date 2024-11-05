انتخابات بورتوريكو: يوم حافل بالتاريخ والتغيير في مسار الجزيرة

تُجري بورتوريكو انتخابات من المتوقع أن تكون تاريخية، بغض النظر عن نتيجة السباق بين المرشحين الرئيسيين لمنصب الحاكم.

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وإن فازت جنيفر غونزاليس من الحزب التقدمي الجديد المؤيد للدولة، فسيكون هذا أول فوز للحزب بثلاث دورات متتالية في تاريخ الجزيرة. أما إذا انتصر خوان دالماو، مرشح حزب استقلال بورتوريكو وحركة النصر المواطن، فسيكون أول فوز لمرشح لا يمثل أحد الحزبين الرئيسيين الذين هيمنوا على السياسة في بورتوريكو لعقود.

مشهد لحي لا بيرلا في سان خوان، بورتوريكو AP Photo

يأتي خلف غونزاليس ودالماو في استطلاعات الرأي خيسوس مانويل أورتيز من الحزب الديمقراطي الشعبي، الذي يؤيد الوضع الإقليمي للجزيرة، ويشارك في السباق أيضًا خافيير خيمينيز من مشروع الكرامة، وهو حزب محافظ أنشئ في عام 2019.

وفي مختلف أنحاء الجزيرة، اصطف آلاف الناخبين في طوابير طويلة، متجاهلين الأمطار الغزيرة صباح يوم الثلاثاء.

وقال خورخي هيرنانديز، طالب الفنون البالغ من العمر 24 عامًا: "أشعر للمرة الأولى أن هناك فرصة حقيقية للتغيير. يبدو أن ثنائية الأحزاب تفقد قوتها، وأملي كبير في حدوث تغيير حقيقي."

ومنذ عقود، دأب الحزبان التقدمي الجديد والديمقراطي الشعبي على حصد 90% على الأقل من أصوات الناخبين، لكن الأمور بدأت تتغير منذ عام 2016 بعد أن بدأت الأحزاب الجديدة تستقطب مزيدا من الناخبين، وسط أزمات اقتصادية وسياسية متزايدة.

وكغيره من الناخبين، قال هيرنانديز إنه سئم من اانقطاع الكهرباء المزمن، ويشعر بقلق جراء غلاء السكن.

كما أبدى الناخبون اهتمامًا بقضايا التعليم والصحة والسلامة العامة، وسط تحذيرات من فيضانات متوقعة في العاصمة سان خوان ومناطق أخرى.

لوحة إعلانية تروج لمرشح حزب استقلال بورتوريكو وحركة النصر المدني لمنصب الحاكم، خوان دالماو، تعلو فوق أحد الطرق السريعة في سان خوان، بورتوريكو. AP Photo

وقالت نادجا أوكيندو، وهي متقاعدة تبلغ من العمر 62 عامًا: "لم أشاهد الانتخابات بهذا الشكل من قبل".

أما فافيولا ألكالا، متسابقة الأمواج المحترفة، فأعربت عن فرحتها بتصويتها للمرة الأولى بعد تسجيلها في الجامعة، وأضافت: "أحب هذا الجو، وأود رؤية تغيير حقيقي وإتاحة المزيد من الفرص للشباب."

كما شارك في التصويت رغم الأمطار نجم الريغيتون باد باني، الذي انتقد الحزب المؤيد للدولة وأظهر دعمه لدالماو في حدثه الانتخابي الأخير.

وقال للصحفيين: "لدي ثقة بأن شعب بورتوريكو سيتخذ القرار الصحيح لمستقبلنا."

تأخير في إعلان النتائج

سُجلت طوابير طويلة في بعض المراكز الانتخابية بسبب أعطال في أجهزة التصويت، ومع أن مراكز الاقتراع ستُغلق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، فقد يستغرق إعلان النتائج بضعة أيام. وخلال انتخابات عام 2020، استغرق الأمر أربعة أيام لإعلان النتائج الأولية.

ومع ذلك، أبدى دالماو ثقته في كون نتائج السباق على منصب الحاكم لن تتأخر. وقال للصحفيين: "نأمل أن تخطو البلاد خطوة تاريخية."

ومن جهته، لا يزال مفوض الانتخابات في بورتوريكو يُحصي أكثر من 220 ألف صوت مبكر وعن بُعد، حيث أفاد مسؤولو الأحزاب أن العملية بطيئة. وقد بدأت عملية العدّ بعد أسبوعين من الموعد المعتاد.

وقالت جيسيكا باديلا، نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي: "نحن لن نتساهل في عملية التحقق هذه."

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قضية الوضع السياسي وتصويت رمزي

كما سيُطلب من الناخبين التعبير عن رأيهم للمرة السابعة في قضية الوضع السياسي لبورتوريكو حيث سيُطرح عليهم خياران غير ملزمين: الدولة، الاستقلال، والاستقلال مع علاقة شراكة حرة حيث يتم التفاوض حول القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والجنسية واستخدام الدولار الأميركي.

وصرّحت جنيفر غونزاليس، مرشحة الحزب المؤيد للدولة، بينما كانت تنتظر الإدلاء بصوتها: "سنواصل العمل من أجل تحقيق المساواة لشعبنا."

ملصق انتخابي يروج لمرشحة منصب حاكم بورتوريكو عن حزب التقدم الجديد وممثلة بورتوريكو في الكونغرس، جينيفر غونزاليس. AP Photo

كما أشار مسؤولو الحزب إلى أن بورتوريكو، رغم أنها إقليم أميركي، تتلقى معاملة غير متساوية فيما يتعلق ببرامج مثل ميديكيد وميديكير.

وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، فإن أي تغيير في الوضع السياسي لبورتوريكو يتطلب موافقة الكونغرس الأميركي.

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يذكر أن أكثر من 5,000 نزيل من بين 7,400 نزيل في سجون بورتوريكو شاركوا أيضًا في التصويت، على الرغم من عدم وضوح عدد الأصوات التي تم عدّها حتى الآن.