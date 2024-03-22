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شاهد: حرق العلم الأمريكي في بورتوريكو دعماً لغزة واعتراضاً على زيارة كامالا هاريس

دعما لغزة.. متظاهرون يحرقون العلم الأمريكي في بورتوريكو
دعما لغزة.. متظاهرون يحرقون العلم الأمريكي في بورتوريكو Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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تجمع عدد من المحتجين في سان خوان يوم الجمعة للتعبير عن اعتراضهم على زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الجزيرة.

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ووقفوا في شوارع العاصمة القديمة مرددين هتافات "فلسطين حرة" و"نرفض هاريس" في إشارة إلى رفضهم زيارة هاريس.

ورفعوا العلمين الفلسطيني والعلم غير الرسمي لبورتوريكو.

وصحيح أن بورتوريكو تتمتع بحركة استقلال قديمة، إلا أن النضال من أجل إقامة دولة مستقلة لم يحظ بدعم شعبي واسع على مر السنين.

وقام المتظاهرون بإحراق العلم الأمريكي، هذا وارتدى البعض الكوفية الفلسطينية التقليدية، وحملوا لافتات تعبر عن استنكارهم للحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن تصل هاريس إلى العاصمة سان خوان في زيارة تستمر 5 ساعات، بهدف تعزيز دعم إدارة الرئيس جو بايدن لعملية تعافي وتجديد بورتوريكو.

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