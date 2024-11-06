موسكو: لسنا معنيين بتهنئة ترامب.. وأمريكا لا تزال دولة معادية

بقلم: يورونيوز

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "إن علينا ألا ننسى كوننا نتحدث عن دولة غير صديقة، متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في حرب ضد بلدنا"، وأوضح أن ترامب أدلى بتصريحات مهمة خلال حملته الانتخابية حول رغبته في إنهاء الحرب الأوكرانية، لكن الوقت وحده كفيل بإظهار ما إذا كانت هذه التصريحات ستتحول إلى أفعال.

بوتين لا يفكر في تهنئة ترامب

وأشار بيسكوف إلى عدم وجود خطط حالية لتهنئة الرئيس فلاديمير بوتين لترامب على فوزه، اذ لا يفكّر في ذلك، مؤكداً أن العلاقات مع واشنطن في أدنى مستوياتها التاريخية.

فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن تصريحات دونالد ترامب حول ضرورة إنهاء النزاعات يجب أن تدعمها خطوات عملية ملموسة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في 7 يوليو 2017 في هامبورغ Evan Vucci/AP

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين النوويتين العظميين في العالم توتراً غير مسبوق منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وعلى الرغم من أن ترامب (78 عاماً) وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعاً في حال انتخابه، فإنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك.

آفاق جديدة ممكنة

وفي السياق ذاته، قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، إن فوز ترامب قد يفتح آفاقاً جديدة لإعادة ضبط العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

يشار إلى أنّ القوات الروسية تسيطر حالياً على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، فضلا عن حوالي 80% من منطقة دونباس، وأكثر من 70% من منطقتي زابوريجيا وخيرسون.