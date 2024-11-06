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موسكو: لسنا معنيين بتهنئة ترامب.. وأمريكا لا تزال دولة معادية

الكرملين يتحفظ على تصريحات ترامب بشأن إنهاء النزاع الأوكراني
الكرملين يتحفظ على تصريحات ترامب بشأن إنهاء النزاع الأوكراني حقوق النشر Alexander Zemlianichenko/Copyright 2018 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Alexander Zemlianichenko/Copyright 2018 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
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أبدى الكرملين حذراً ملحوظاً في ردة فعله على إعلان دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال دولة معادية، وأن الأيام المقبلة ستكشف مدى ترجمة تصريحات ترامب حول إنهاء الحرب في أوكرانيا إلى واقع ملموس.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "إن علينا ألا ننسى كوننا نتحدث عن دولة غير صديقة، متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في حرب ضد بلدنا"، وأوضح أن ترامب أدلى بتصريحات مهمة خلال حملته الانتخابية حول رغبته في إنهاء الحرب الأوكرانية، لكن الوقت وحده كفيل بإظهار ما إذا كانت هذه التصريحات ستتحول إلى أفعال.

بوتين لا يفكر في تهنئة ترامب

وأشار بيسكوف إلى عدم وجود خطط حالية لتهنئة الرئيس فلاديمير بوتين لترامب على فوزه، اذ لا يفكّر في ذلك، مؤكداً أن العلاقات مع واشنطن في أدنى مستوياتها التاريخية.

فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن تصريحات دونالد ترامب حول ضرورة إنهاء النزاعات يجب أن تدعمها خطوات عملية ملموسة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في 7 يوليو 2017 في هامبورغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في 7 يوليو 2017 في هامبورغEvan Vucci/AP

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين النوويتين العظميين في العالم توتراً غير مسبوق منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وعلى الرغم من أن ترامب (78 عاماً) وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعاً في حال انتخابه، فإنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك.

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آفاق جديدة ممكنة

وفي السياق ذاته، قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، إن فوز ترامب قد يفتح آفاقاً جديدة لإعادة ضبط العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

 يشار إلى أنّ القوات الروسية تسيطر حالياً على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، فضلا عن حوالي 80% من منطقة دونباس، وأكثر من 70% من منطقتي زابوريجيا وخيرسون.

المصادر الإضافية • رويترز

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