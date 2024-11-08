Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

محطما الرقم القياسي.. 2024 سيكون العام الأكثر حرارة على الإطلاق.. طبقا للوكالة الأوروبية للمناخ

سياح يستخدمون مظلة لحماية أنفسهم من الشمس في أثينا، 12 يونيو 2024.
سياح يستخدمون مظلة لحماية أنفسهم من الشمس في أثينا، 12 يونيو 2024. حقوق النشر Petros Giannakouris/ AP
حقوق النشر Petros Giannakouris/ AP
بقلم: Clara Nabaaيورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

للسنة الثانية على التوالي، من المرجح أن تُحطم درجة حرارة الأرض رقماً قياسياً، بعد أن بلغت هذا العام أكثر من 1.5 درجة مئوية مقارنة بمتوسط ما قبل الثورة الصناعية، حسبما قالت وكالة المناخ الأوروبية "كوبرنيكوس" يوم الخميس.

اعلان

أشار مدير الوكالة، كارلو بونتيمبو، إلى أن الكوكب لم يكن ليشهد مثل هذه السلسلة الطويلة من درجات الحرارة القياسية دون الزيادة المستمرة للغازات الدفيئة في الغلاف الجوي التي تقود الاحتباس الحراري.

وأوضح أن هناك عوامل أخرى تسهم في ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي، من بينها ظاهرة النينو وتعني الاحترار المؤقت لأجزاء من المحيط الهادئ، بالإضافة إلى الانفجارات البركانية التي تقذف بخار الماء في الهواء والتغيرات في الطاقة من الشمس.

وتأتي هذه الترجيحات التي تُشير إلى أن العام 2024 سيكون الأكثر حرارة على الإطلاق، بعد يوم واحد من إعادة انتخاب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب للرئاسة، والذي وصف تغير المناخ بأنه ”خدعة“ ووعد بتعزيز التنقيب عن النفط وإنتاجه. كما يأتي أيضًا قبل أيام من بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أذربيجان.

وقد دعا تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم الخميس، إلى زيادة الأموال للتكيف مع الاحتباس الحراري وعواقبه. ووجد التقرير أن مبلغ الـ 28 مليار دولار الذي أُنفق في جميع أنحاء العالم للتكيف مع تغير المناخ عام 2022، لا يزال أقل بكثير من المبلغ المطلوب سنويًا للتعامل مع التغيرات المناخية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في منشور عبر منصة إكس: "إن 2024 في طريقها لأن نكون السنة الأكثر سخونة على الإطلاق. وهنا أزمة المناخ، ولا يمكننا تأجيل الحماية، بل علينا أن نتكيف مع الأزمة".

وقد ذكر تقرير للأمم المتحدة هذا العام أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر، ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل 1.3 درجة مئوية بزيادة عن التقديرات السابقة التي كانت 1.1 درجة أو 1.2 درجة. وهذا أمر مثير للقلق لأن أهداف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دول العالم لا تزال غير طموحة بما يكفي.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إعصار رافايل يضرب كوبا.. مئات المنازل دُمرت وانقطاع الكهرباء يعم البلاد

مآسي المناخ تتكرر في الهند.. 14 قتيلا في غوجارات بسبب أمطار غزيرة وصواعق رعدية

عاصفة مدمرة في أمريكا تودي بحياة 16 شخصًا وتشل الحياة في عدة ولايات