دراسة : ظاهرة "النينيو" المناخية قد تكون السبب وراء الفيضان في الإمارات العربية

بقلم: يورونيوز

كشفت دراسة لشبكة إسناد الطقس في العالم الخميس، أن الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة كان السبب الرئيسي للفيضان الذي ضرب الإمارات العربية وسلطنة عمان والذي أسفر عن وفيات وخسائر مادية جسيمة.

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وقالت الدراسة أن هطول الأمطار بشكل غزير ازداد بنسبة 10 إلى 40% في شبه الجزيرة العربية وخاصة خلال ظاهرة"النينيو" المناخية.

وتعرضت الإمارات العربية بما في ذلك دبي، لفيضان في 16 أبريل/نيسان، عطل الخدمات الأساسية في مناطق مختلفة كما غمرت المياه أحياء وشوارع كما أسفر الفيضان عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وبلغ مستوى الأمطار 28.6 سم خلال 24 ساعة فقط أي أكثر من ضعف المتوسط السنوي للأمطار.

وأدت الأمطار الغزيرة في الإمارات إلى إلغاء رحلات جوية، وأجبرت المدارس على الإغلاق وتوقفت حركة المرور.

وقال فريدريك أوتو، عالم المناخ بكلية إمبريال كوليدج في لندن ان ظاهرة النينو المناخية قد تفسر هذه الظاهرة.

وأوضح ان ظاهرة النينيو قد بدأت في منتصف 2023 وقد تستمر حتى مايو/أيار القادم، وفقا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.