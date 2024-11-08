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"تصرفات لا تتماشى مع قيمنا".. الجيش الإسرائيلي يتوعد بمعاقبة جندي أطلق النار في غزة بعد فوز ترامب

جندي إسرائيلي يظهر في أحد الفيديوهات وهو يطلق النار في غزة احتفالًا بفوز ترامب
جندي إسرائيلي يظهر في أحد الفيديوهات وهو يطلق النار في غزة احتفالًا بفوز ترامب حقوق النشر أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجندي إسرائيلي وهو يطلق رشاشًا ثقيلًا بشكل عشوائي في قطاع غزة ابتهاجًا بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات، ليعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا أنه سيقوم بمعاقبته.

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هذه لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها جنود الدولة العبرية وهم يقومون بتصرفات مثيرة للجدل، لكن الفيديو أثار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل.

ويظهر الجندي في الفيديو وهو جالس على الأرض، ثم يلتفت إلى عدسة الكاميرا منتشيًا، ويقول قبل أن يطلق الرشاش بشكل عشوائي في الهواء: "هذا بمناسبة فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية. ليبارك الله أمريكا! وليبارك الله إسرائيل!".

ويمكن سماع صوت ضحك في الفيديو قبل أن تتحول الكاميرا نحو المباني المدمرة في القطاع الذي قتّل أهله وشرّدوا.

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من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن تصرفات الجندي "متطرفة" ولا تتماشى مع قيمه، مشيرًا إلى أنه "سيخضع للعقوبة من قبل قادته"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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