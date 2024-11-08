"تصرفات لا تتماشى مع قيمنا".. الجيش الإسرائيلي يتوعد بمعاقبة جندي أطلق النار في غزة بعد فوز ترامب

بقلم: يورونيوز

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هذه لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها جنود الدولة العبرية وهم يقومون بتصرفات مثيرة للجدل، لكن الفيديو أثار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل.

ويظهر الجندي في الفيديو وهو جالس على الأرض، ثم يلتفت إلى عدسة الكاميرا منتشيًا، ويقول قبل أن يطلق الرشاش بشكل عشوائي في الهواء: "هذا بمناسبة فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية. ليبارك الله أمريكا! وليبارك الله إسرائيل!".

ويمكن سماع صوت ضحك في الفيديو قبل أن تتحول الكاميرا نحو المباني المدمرة في القطاع الذي قتّل أهله وشرّدوا.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن تصرفات الجندي "متطرفة" ولا تتماشى مع قيمه، مشيرًا إلى أنه "سيخضع للعقوبة من قبل قادته"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.