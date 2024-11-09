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أحداث أمستردام: مقاطع تُظهر لحظة وقوع الاشتباكات بين مشجعين إسرائيليين ومناصرين للقضية الفلسطينية

اشتباكات بين شباب مؤيدين للفلسطينيين وإسرائيليين، بالقرب من ملعب كرة القدم في أمستردام، هولندا، الخميس، 7 نوفمبر، 2024.
اشتباكات بين شباب مؤيدين للفلسطينيين وإسرائيليين، بالقرب من ملعب كرة القدم في أمستردام، هولندا، الخميس، 7 نوفمبر، 2024. Copyright RTL Nieuws/AP
Copyright RTL Nieuws/AP
بقلم:  يورونيوز
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أظهر مقطع فيديو الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعة من مشجعي نادي "أياكس أمستردام" ومؤيدي القضية الفلسطينية، من جهة، ومشجعي نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي من جهة أخرى، في منطقة قريبة من المحطة المركزية في أمستردام.

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وقبل اندلاع الاشتباكات، أظهرت مقاطع الفيديو الإسرائيليين وهم يقومون بتمزيق الأعلام الفلسطينية في شوارع أمستردام، وكذلك بترديد شعارات "الموت للعرب" و "الموت للفلسطينيين".

وقالت السلطات الهولندية إن مشجعين إسرائيليين تعرضوا لاعتداءات بعد المباراة، وتلقى خمسة أشخاص العلاج في المستشفيات، كما تمّ اعتقال العشرات من الأشخاص.

وتزايدت التقارير التي تتحدث عن الخطاب المعادي للسامية والعنف في أوروبا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد تصاعدت التوترات في أمستردام قبل المباراة.

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ومنعت السلطات المحلية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من التجمع خارج الملعب. كما أظهر مقطع فيديو حشدًا كبيرًا من المشجعين الإسرائيليين وهم يرددون هتافات معادية للعرب في طريقهم إلى المباراة.

وتعهد وزير العدل والأمن الهولندي دافيد فان فيل بتعقب المسؤولين عن أحداث أمستردام ومحاكمتهم. وقد اضطرت الشرطة إلى مرافقة بعض المشجعين إلى الفنادق، وفقًا للسلطات.

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