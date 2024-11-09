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ضربة إسرائيلية تستهدف مخيماً للنازحين في دير البلح وسط غزة

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار الذي خلفته غارة جوية إسرائيلية على مخيم مكتظ بالنازحين الفلسطينيين في المواصي، قطاع غزة، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار الذي خلفته غارة جوية إسرائيلية على مخيم مكتظ بالنازحين الفلسطينيين في المواصي، قطاع غزة، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024 Copyright Abdel Kareem Hana/AP
Copyright Abdel Kareem Hana/AP
بقلم:  يورونيوز
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شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على مخيم للنازحين في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة يوم السبت 9 نوفمبر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". يقع الموقع المستهدف بالقرب من مستشفى الأقصى في المدينة.

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ورغم أن "وفا" لم تذكر تفاصيل حول عدد الضحايا، أكدت مصادر محلية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء الهجوم الإسرائيلي، بينما قُتل ما لا يقل عن 26 شخصاً في القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع.

وقال مدير مستشفى ناصر في خان يونس، إن سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم امرأتان وطفل، لقوا حتفهم جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة كانت مأوى للنازحين في المدينة الجنوبية. كما أفادت الأمم المتحدة أن الصراع قد أدى إلى تشريد نحو 90% من سكان غزة.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة القتلى منذ بداية الهجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 43,500، فيما تجاوز عدد المصابين 102,000.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، يعاني سكان شمال غزة من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب الحصار المستمر، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المناطق السكنية، مما يزيد من معاناة المدنيين.

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