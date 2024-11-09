فالنسيا تبدأ في إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية المتضررة جراء الفيضانات

بقلم: يورونيوز

بدأ عمال السكك الحديدية في مدينة فالنسيا الإسبانية عملية إصلاح خطوط القطارات التي تضررت بشدة جراء الفيضانات الأخيرة. وقد تسببت الفيضانات في تكدس السيارات والحطام على شبكة السكك الحديدية، مما أدى إلى إغلاق العديد من الخطوط الرئيسية.

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وكان الخط المحلي الذي يمر عبر منطقة سيدافي في فالنسيا من أكثر الخطوط تأثراً، خاصة بالقرب من محطة ألفافار-بينيتوسير. ورغم أن شركة السكك الحديدية الإسبانية "رينفي" قد باشرت عمليات الإصلاح، إلا أنها لم تحدد بعد موعداً لانتهاء الأعمال.

أدت الفيضانات التي ضربت فالنسيا الأسبوع الماضي إلى توقف حركة السير بشكل كبير، ما أسفر عن اختناقات مرورية شديدة في مختلف أنحاء المدينة.

الوحل يغطي المنطقة بعد عاصفة الثلاثاء الماضي وفجر الأربعاء التي خلفت مئات القتلى والمفقودين في بايبورتا، ضواحي فالنسيا، إسبانيا، السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 AP

تسببت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في دمار واسع النطاق خلال وقت قصير، حيث جرفت المياه كل ما كان في طريقها، من سيارات ومنازل وأعمال تجارية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

وفي حصيلة أولية، تمكنت السلطات من انتشال 219 جثة، معظمها في المنطقة الشرقية من فالنسيا، ولا يزال هناك 93 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين.