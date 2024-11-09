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مقتل امرأة وإصابة 13 شخصا في هجوم روسي على أوديسا الأوكرانية

هجوم روسي على أوديسا
هجوم روسي على أوديسا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل امرأة وإصابة 13 شخصاً، من بينهم طفلان، في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف مدينة أوديسا ليل الجمعة.

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وأسفر الهجوم عن أضرار واسعة شملت تضرر مبانٍ سكنية شاهقة في مجمعين سكنيين واحتراق منزل خاص أدى إلى مقتل امرأة وإصابة زوجها وابنها المراهق (16 عاماً) وتدمير مستودعات تابعة لشركة خاصة. 

هذا وأدت إلى اندلاع حريق واسع في منطقة أفانغارد واحتراق نحو 15 سيارة خاصة.

وتركز الضرر الأكبر في منطقة أفانغارد حيث سقطت الطائرة المسيرة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في المجمع السكني وإلحاق أضرار بالغة بالمباني المجاورة والمركبات المتوقفة في المنطقة. 

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