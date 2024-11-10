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رجال الإطفاء في كاليفورنيا يحرزون تقدماً في إخماد حريق "ماونتن فاير" بفضل الطقس المعتدل

رجال الإطفاء يتقدمون في الحريق المدمر في كاليفورنيا بمساعدة الرياح البطيئة
رجال الإطفاء يتقدمون في الحريق المدمر في كاليفورنيا بمساعدة الرياح البطيئة Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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تمكن رجال الإطفاء في جنوب كاليفورنيا يوم السبت من إحراز تقدم في مكافحة حريق "ماونتن فاير" الذي دمر أكثر من 100 مبنى في مقاطعة فينتورا. جاء ذلك بعد أن انخفضت سرعة الرياح، مما ساعد على تحسين الظروف الجوية وتهيئة الفرصة أمام فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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وفي وقت سابق، تم تخفيض أوامر الإخلاء إلى تحذيرات في عدة مناطق من مقاطعة فينتورا. وقالت السلطات إن الحريق الذي بلغ حجمه حوالي 32 ميلاً مربعاً (حوالي 83 كيلومتراً مربعاً) تم احتواؤه بنسبة 21%. وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الرياح الخفيفة والطقس المعتدل والرطوبة المنخفضة ساهمت في تسريع عملية إخماد الحريق.

وقال نيك كليري، رئيس وحدة الإطفاء في مقاطعة فينتورا: "لقد كان لدينا يوم ناجح بفضل الطقس المواتي." واندلع الحريق يوم الأربعاء الماضي وازداد انتشاره بسرعة بسبب الرياح القوية والجافة من الشمال الشرقي، مما دفع الآلاف إلى إخلاء المنطقة، فيما تم تهديد حوالي 3500 مبنى في المناطق السكنية والزراعية حول كاماريلو.

رجل إطفاء يسير وسط الدخان أثناء مكافحة حريق الجبل، 7 نوفمبر 2024، في سانتا باولا، كاليفورنيا
رجل إطفاء يسير وسط الدخان أثناء مكافحة حريق الجبل، 7 نوفمبر 2024، في سانتا باولا، كاليفورنياAP
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أدى الحريق إلى تدمير أكثر من 100 مبنى، فيما تضرر 25 آخرون. وقال المسؤولون إن الخسائر في الأراضي الزراعية، وخاصة في حقول الأفوكادو والحمضيات، قدرت بنحو 2.4 مليون دولار. وقد ظل الدخان يغطى المنطقة ومن المتوقع أن يستمر لعدة أيام.

توقعت الأرصاد الجوية أن تظل الظروف الجوية مواتية يومي الأحد والاثنين، مع درجات حرارة منخفضة ورياح خفيفة من البحر. ورغم أن الرياح الشمالية الشرقية ستعود يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تكون أقل قوة.

رجال الإطفاء السجناء يكافحون حريق الجبل في مزارع سوانهيل في موربارك بكاليفورنيا، 7 نوفمبر 2024
رجال الإطفاء السجناء يكافحون حريق الجبل في مزارع سوانهيل في موربارك بكاليفورنيا، 7 نوفمبر 2024AP

شهدت المنطقة الواقعة شمال غرب لوس أنجلوس العديد من الحرائق المدمرة في السنوات الماضية، حيث نما حريق "ماونتن فاير" بشكل مفاجئ من أقل من نصف ميل مربع إلى 16 ميلاً مربعاً في غضون خمس ساعات فقط. وأعلن الحاكم غافن نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة فينتورا بسبب خطورة الوضع.

المصادر الإضافية • أب

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