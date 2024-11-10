فلسطينيو الداخل يتظاهرون في أم الفحم مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

بقلم: يورونيوز

خرج المئات من المتظاهرين بمدينة أم الفحم وسط إسرائيل في مسيرة سلمية احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام على غزة ولبنان. وحمل المشاركون الذين احتشدوا عند مدخل المدينة لافتات تندد بحصيلة القتلى المرتفعة في كلتا الجبهتين.

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أوضح عضوا الكنيست السابقان سامي أبو شحادة ويوسف جبارين، أن فلسطينيي الـ48 أصبحوا أكثر صراحة في التعبير عن مواقفهم مع تصاعد الحروب عبر الحدود.

وقال أبو شحادة: "نحن الفلسطينيون الذين نعيش في إسرائيل، ونمثل 20% من السكان. عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب، أعلنها على أربع جبهات مختلفة، ونحن كنا واحدة منها. إسرائيل تتعامل معنا كأعداء، وليس كمواطنين".

مظاهرة في أم الفحم تطالب بوقف الحرب في غزة ولبنان AP Photo

من جانبه، اتهم جبارين الشرطة الإسرائيلية بمحاولة قمع الأنشطة السياسية المناهضة للحرب، قائلاً: "إن الشرطة تحاول تقييد حريتنا في الاحتجاج والمشاركة في التظاهرات. هذا حقنا الأساسي في التعبير عن مواقفنا، وهذا ليس فقط موقفاً وطنياً للمطالبة بوقف الحرب، بل أيضاً موقف أخلاقي".

وفيما تتواصل الاحتجاجات في الداخل، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن ثلاث غارات إسرائيلية منفصلة في غزة أسفرت عن مقتل 16 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل عن وصول أول شحنة مساعدات إنسانية إلى شمال غزة بعد أسابيع من عرقلة وصولها، في خطوة لتخفيف معاناة السكان المتضررين.