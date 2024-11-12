ومن الطلاق ما قتل 35 شخصاً.. حادثة بالغة الغرابة في الصين

بقلم: يورونيوز

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قالت الشرطة في الصين، الثلاثاء، إن رجل كان مضطرباً بسبب طلاقه من زوجته صدم بسيارة حشداً من الأشخاص، كانوا يمارسون الرياضة، مما أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وأضافت الشرطة، أنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر (62 عاماً) الذي أصيب بجروح، بعد الحادث الذي وقع ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة زوهاي جنوب الصين.

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الأشخاص ملقين على الأرض في مجمع رياضي، يستخدمه المئات من السكان لممارسة الركض والرقص.

وتقول الشرطة الصينية، إن 43 شخصاً أصيبوا في الحادث.

واكتفت بنشر اسم عائله فقط "فان"، كما هو معتاد في هذه الحالات.

وأضافت أنه كان غير راض عن إجراءات الطلاق التي قضت بتقسيم الأصول المالية مع طليقته، بحسب ما أظهر التحقيق الأولي.