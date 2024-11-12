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ومن الطلاق ما قتل 35 شخصاً.. حادثة بالغة الغرابة في الصين

قالت الشرطة الصينية إنها اعتقلت سائق السيارة. أرشيف
قالت الشرطة الصينية إنها اعتقلت سائق السيارة. أرشيف حقوق النشر Andy Wong/ AP.
حقوق النشر Andy Wong/ AP.
بقلم: يورونيوز
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رجل صيني استاء كثيراً من طلاقه فقاد سيارته وصدم حشداً من الناس مما أوقع 35 قتيلاً على الأقل.

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قالت الشرطة في الصين، الثلاثاء، إن رجل كان مضطرباً بسبب طلاقه من زوجته صدم بسيارة حشداً من الأشخاص، كانوا يمارسون الرياضة، مما أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وأضافت الشرطة، أنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر (62 عاماً) الذي أصيب بجروح، بعد الحادث الذي وقع ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة زوهاي جنوب الصين.

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وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الأشخاص ملقين على الأرض في مجمع رياضي، يستخدمه المئات من السكان لممارسة الركض والرقص.

وتقول الشرطة الصينية، إن 43 شخصاً أصيبوا في الحادث.

واكتفت بنشر اسم عائله فقط "فان"، كما هو معتاد في هذه الحالات.

وأضافت أنه كان غير راض عن إجراءات الطلاق التي قضت بتقسيم الأصول المالية مع طليقته، بحسب ما أظهر التحقيق الأولي.

المصادر الإضافية • أ ب

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