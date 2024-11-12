ألمانيا تحتفل بكرنفال كولونيا وسط إجراءات أمنية مشددة والمطر لا يثني المحتفلين

بقلم: يورونيوز

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ولم يمنع المطر الغزير المحتفلين في كولونيا ودوسلدورف من المشاركة في الفعاليات، حيث لجأ الكثيرون إلى حلول مبتكرة مثل استخدام أكياس القمامة كمعاطف واقية من المطر، في مشهد عكس إصرارهم على الاستمتاع بالاحتفالات.

وأكدت عمدة كولونيا، هنرييت ريكير، أهمية توقيت الكرنفال هذا العام، مشيرة إلى حاجة المجتمع للطاقة الإيجابية في ظل الأزمات الراهنة، مؤكدة أن المحتفلين يدركون ما يجري في العالم دون أن يمنعهم ذلك من الاحتفال.

وشهدت المدينة تعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث تم نشر 1.400 موظف حكومي في الشوارع، بزيادة 200 عن العام الماضي، إضافة إلى 300 موظف من مكتب النظام العام وأكثر من ألف من موظفي شركات الأمن الخاصة، لضمان سلامة المحتفلين.

وامتدت الاحتفالات لتشمل مدناً ألمانية أخرى مثل ماينز وترير وكوبلنز، في مشهد كرنفالي عم أرجاء البلاد.