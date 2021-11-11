شاهد: إطلاق موسم الكرنفال الألماني في كولونيا وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

يبدأ موسم الكرنفال الألماني رسميًا الخميس وسط الارتفاع حالات الاصابة بمرض كوفيد-19 وبلوغها مستويات قياسية حيث سجلت البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية أكثر من 50 ألف إصابة. وينطلق الكرنفال بحفلات، حيث قام المنظمون بقبول الأشخاص الملقحين فقط وكذلك الذين أصيبوا وتعافوا من المرض كولونيا.

وتقليديا، يفتتح كرنفال كولونيا أبوابه امام الجمهور عند الساعة الحادية عشر من اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر. ويعد هذا التوقيت سحريا في بعض المدن في ألمانيا لأنه يشير إلى البداية الرسمية لما يسميه البعض "الموسم الخامس" الكرنفال.

يتم الاحتفال بالكرنفال بحماسة في المعاقل التقليدية لكولونيا ودوسلدورف وماينز وغيرها، وعادة ما يتم الاحتفال بالكرنفال في الفترة التي تسبق يوم أربعاء الرماد، اليوم المسيحي المقدس الذي تم تحديده قبل ستة أسابيع من عيد الفصح. يُنظر للكرنفال أيضا على أنه الفرصة الأخيرة للاحتفال قبل الأربعين، فترة يوم الصوم المعروفة بالصوم الكبير.

في علم الأعداد، يشير الرقم التوأم 11 إلى بداية جديدة. وبمضاعف هذا الرقم ثلاث مرات، الساعة واليوم والشهر، فهذا يضاعف بثلاث مرات فرصة الحظ. أما دينيا، فيدل الرقم 11 في المسيحية على الخطيئة والإفراط، لأنه يقع خارج الوصايا العشر. فهذا الرقم إذن، يرمز إلى إرادة البشرية على إرادة الله. بعبارة أخرى، يمكن للناس أن يفعلوا ما يريدون.

عادةً ما يعني الكرنفال في ألمانيا جماهير الأشخاص الذين يحضرون الحفلات المملوءة بالكحول ويتنكرون في مسيرات الأزياء، وهذا ما يتعارض في الأساس بشكل كبير مع لوائح سلامة الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا.

في العام الماضي، تم إلغاء احتفالات الكرنفال بسبب الوباء. أما هذا العام، فبالرغم من معدلات الإصابة المرتفعة للغاية، حيث تواجه ألمانيا بوادر موجة رابعة من الفيروس التاجي، تواصل مدينتا كولونيا ودوسلدورف احتفالاتهما.