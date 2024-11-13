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"كان لا بد من كشف الحقيقة"... أمريكي متهم بتسريب خطط إسرائيلية لضرب إيران

ختم مكتب التحقيقات الفيدرالي
ختم مكتب التحقيقات الفيدرالي حقوق النشر Charlie Neibergall/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Charlie Neibergall/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم: Nour Chahine
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تهمة بتسريب معلومات سرية تتعلق بتقييم خطط إسرائيلية سابقة لضرب إيران، يواجهها رجل كان يعمل لصالح الحكومة الأمريكية، وفقاً لوثائق المحكمة المقدمة يوم الأربعاء.

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عاصف وليام رحمن، اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في كمبوديا، ومن المقرر أن يمثل لأول مرة أمام امحكمة في جزيرة غوام.

وقد تم توجيه اتهامين له الأسبوع الماضي في محكمة أمريكية بولاية فيرجينيا بتهمة "نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني" بشكل متعمد، وهي تهم تصل عقوبتها إلى أحكام بالسجن طويلة الأمد.

مبنى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي "جي. إدغار هوفر" يظهر في العاصمة واشنطن.
مبنى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي "جي. إدغار هوفر" يظهر في العاصمة واشنطن.Cliff Owen/Cliff Owen

ولم يتضح بعد ما إذا كان رحمن قد عين محامياً، أو الجهة الفيدرالية التي كان يعمل بها، لكن المسؤولين أكدوا أنه كان يتمتع بتصريح أمني سري للغاية.

تعود هذه التهم إلى وثائق نسبت إلى وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية ووكالة الأمن القومي، وهي تسريبات ظهرت في الشهر الماضي على قناة عبر تطبيق تلغرام، وأشارت الوثائق إلى أن إسرائيل كانت لا تزال تحرك قواتها تحسباً لشن ضربة عسكرية رداً على هجوم صاروخي باليستي إيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

توجيه تهمة إفشاء وتسريب وثائق سرية للغاية حول خطة إسرائيل لضرب إيران.

وقد نفذت إسرائيل هجوماً وصفته بأنه انتقامي، استهدف مواقع متعددة في إيران في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يذكر أن هذه الوثائق كانت متاحة للتداول ضمن الدول الخمس "فايف آيز" التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.

كما أن صحيفة نيويورك تايمز هي أول من أفاد بخبر اعتقال المتهم عاصف وليام رحمن.

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