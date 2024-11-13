قادة العالم يعرضون تجارب بلدانهم مع تغيرات المناخ في اليوم الثالث من مؤتمر "كوب 29"

أشخاص يسيرون في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP29، الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في باكو، أذربيجان حقوق النشر  Rafiq Maqbool/AP
تستمر فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ في يومه الثالث، حيث ألقى أكثر من عشرين زعيمًا كلمات استعرضوا فيها تجربة دولهم مع آثار أزمة المناخ وتبعاتها في بلدانهم. ويتركز النقاش هذا العام على مساعدة الدول الغنية للدول النامية في تجاوز الأزمة.

في كلمته، قال رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، إن جنوب كرواتيا شهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، كما عانت دول مثل إسبانيا والبوسنة والهرسك من آثار الفيضانات الكارثية خلال العام الماضي. وأكّد رئيس الوزراء أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تُعد من بين أكثر المناطق عرضة للخطر، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن أوروبا والعالم بحاجة إلى إجراءات "أكثر صدقًا" للحفاظ على انخفاض درجات الحرارة العالمية. كما لفت إلى أن بلاده تعرضت هذا الصيف لموجات حر شديدة بعد ثلاث سنوات من الأمطار دون المتوسط، ما أسفر عن نقص في المياه وجفاف بحيرات اليونان.

رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا يتحدث خلال جلسة عامة في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP29، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في باكو، أذربيجان. Sergei Grits/AP
وقد تحدث رئيس وزراء جزر البهاما، فيليب إدوارد ديفيس، عن تجربة بلاده مع أزمات المناخ، مشيرًا إلى الديون المتزايدة نتيجة للكوارث المناخية المرتبطة بالاحتباس الحراري، مثل إعصار "دوريان" في 2019 وإعصار "ماثيو" في 2016.

آثار الفيضانات في إسبانيا

من جهته، سلط رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الضوء على الفيضانات المدمرة التي شهدتها باكستان هذا العام نتيجة الأمطار الموسمية، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1700 شخص قبل عامين فقط.

وفي سياق متصل، دعا وزراء ومسؤولون من دول أفريقية إلى إطلاق مبادرات لتعزيز التنمية الخضراء في القارة وتقوية قدرتها على التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة.

