تخيّم حالة من الغموض على مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وطهران بالمماطلة وعرقلة التوصل إلى اتفاق.
ورغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحراز تقدم في المحادثات، فإنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى اتفاق" مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، في إشارة إلى استمرار الضغوط الأميركية على طهران.
في المقابل، حمّل مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي واشنطن مسؤولية تعثر المفاوضات، معتبراً أن مستوى انعدام الثقة بين الطرفين بات مرتفعاً.
وفي موازاة الملف النووي، ربطت طهران نجاح أي اتفاق بتهدئة الأوضاع في لبنان، إذ أكد الحرس الثوري الإيراني أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وعلى خط الأزمة اللبنانية، أعلن ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع حزب الله، معتبراً أن "تقدماً" تحقق في "النزاع المستمر منذ عقود".
لكن حزب الله رفض اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن من واشنطن، إذ طالب أمينه العام نعيم قاسم بـ"وقف شامل" لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، واصفاً المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب بأنها "مهزلة".
في المقابل، حذّر الرئيس اللبناني جوزاف عون من أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يشكل "الفرصة الأخيرة"، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في حال فشل المسار الحالي.
ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية في المناطق التي تنتشر فيها جنوب البلاد.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه جراء صاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان.
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ترامب: يبدو أن الوضع بشأن إيران يسير بشكل جيد للغاية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، معتبرا أنها "ليست في موقف يسمح لها بحيازته".
وأضاف ترامب أن الوضع المتعلق بإيران "يسير بشكل جيد للغاية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحقق "نجاحا كبيرا" في التعامل مع الملف الإيراني.
وفي الشأن الاقتصادي، لفت ترامب إلى أن كثيرين توقعوا ارتفاع أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل، إلا أنها تبلغ حاليا 96 دولارا
وكالة فارس: واشنطن لم تمنح بعد تأشيرات دخول لبعض أعضاء الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران لكرة القدم
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في أطراف بلدة الطيري بقذائف المدفعيّة
أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: المفاوضات في مرحلتها النهائية وغير واضح ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق
أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلتها النهائية، إلا أن عددا من الخلافات لا يزال قائما بشأن تفاصيل مذكرة التفاهم، في وقت لم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود ستفضي إلى اتفاق نهائي.
وبحسب التقرير، اجتمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أمس مع خبراء نوويين في المختبر الوطني بولاية تينيسي، في خطوة وصفها مسؤول أميركي بأنها لا تعني بالضرورة أن الاتفاق سيحدث، لكنها تمثل مؤشرا على أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة جدية.
ونقل أكسيوس عن مصدرين أن أحد أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران يتعلق بحجم وتوقيت الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
كما أشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب أن يتضمن الاتفاق مهلة قدرها 60 يوما لاستكمال خفض تخصيب اليورانيوم، بينما تطالب إيران بمهلة تمتد إلى 90 يوما.
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
رويترز عن بيانات وتحليلات في قطاع الطاقة: مخزونات النفط العالمية تتراجع إلى مستويات خطيرة
بلومبرغ عن بيانات ملاحية: تراجع حاد في عبور السفن لمضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية
الغارديان: واشنطن وطهران تعتقدان أنهما تنتصران لكنهما تخسران
ترى الكاتبة سنام وكيل -مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس البريطاني- أن أمريكا وإيران تتصرفان وكأن كلا منهما يحقق مكاسب في المواجهة المستمرة بينهما، في حين تشير الوقائع إلى أن الطرفين يدفعان أثمانا متزايدة سياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا.
وتحدد الكاتبة في مقال بصحيفة الغارديان أربعة عوائق رئيسية تحول دون تحقيق تقدم سياسي، هي: انعدام الثقة، وغياب قنوات اتصال مباشرة وفعالة بين الجانبين، والتباين الكبير بين ما يريده كل طرف، والسياسة الداخلية التي تشكل العقبة الرابعة أمام أي اتفاق.
وتخلص الكاتبة إلى أن نافذة الانفراج ما زالت مفتوحة أمام الطرفين لتحويل الهدنة الحالية إلى عملية سياسية حقيقية، لكن ذلك يتطلب تواصلا مباشرا أكثر فاعلية، وجدولا زمنيا واضحا، واستعدادا لتقديم تنازلات متبادلة.
سنتكوم: تحويل مسار 129 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران
قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنه تم تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران، وأضافت أن سفينة الهجوم البرمائي تريبولي تعبر بحر العرب لدعم الحصار المفروض على إيران.
وكانت سنتكوم أفادت في وقت سابق أن زعم إيران إطلاق طلقات تحذيرية على سفن أمريكية بخليج عُمان ودفعها للتراجع غير صحيح.
الدفاع المدني: 5 شهداء بينهم مسعف بغارة إسرائيلية على زبدين
الأمم المتحدة: سيناريو أزمة الجوع العالمية بسبب استمرار حرب الشرق الأوسط "بدأ يتحقّق"
قالت الأمم المتحدة الجمعة إن السيناريوهات "المتشائمة" التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى براثن الجوع الحاد إذا طال أمدها، تتحول إلى حقيقة.
وبعد أسابيع قليلة من الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير والتي أشعلت الحرب وتسببت باضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ارتفاع أسعار النفط يهدد الأمن الغذائي العالمي.
وحذر البرنامج في آذار/مارس من أنه إذا استمرت أسعار النفط عند حوالى 100 دولار للبرميل حتى نهاية حزيران/يونيو، فإن ما يقدر بنحو 45 مليون شخص إضافي حول العالم سيواجهون الجوع الحاد.
ويضاف هؤلاء إلى نحو 320 مليون شخص كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في بداية العام، وفق البرنامج.
ولم تنجح أسابيع من مفاوضات معقدة، اتسمت بخطاب حاد وتصاعد أعمال العنف، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات النفط.
والآن، وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على النزاع، "للأسف، بدأ السيناريو المتشائم يتحقق"، كما صرّح مدير قسم تحليل الغذاء والتغذية في برنامج الأغذية العالمي جان مارتن باور لوكالة فرانس برس.
الجيش الإسرائيلي: قواتنا البرية تواصل نشاطها في خط الدفاع الأمامي لتدمير بنى تحتية لحزب الله
غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان واعتراض صواريخ فوق الجليل
غروسي: تفتيش المواقع النووية الإيرانية شرط لا غنى عنه قبل أي اتفاق
أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي أن العودة لتفتيش المواقع النووية الإيرانية "شرط لا غنى عنه قبل أي اتفاق". وقال للجزيرة "لم نستطع التحقق من مخزون إيران المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر" وأضاف "نفترض أن المواد النووية الإيرانية لا تزال حيث كانت عند بدء الهجمات وطهران أكدت ذلك".
عون: إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن
الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة سي إن إن:
- الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل وحزب الله
- كانت مفاوضات صعبة حتى نجحنا في تحقيق اختراق كبير
- الاتفاق يمكن أن يكون طريقا للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم
- الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني
- إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وهذا أمر غير مقبول
- مخاطبا إيران: أنتم لا تحاولون مساعدتنا والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة
إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش
إيران تعلن إطلاق "صواريخ تحذيرية" على مدمّرتين أميركيتين في خليج عمان
أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الجمعة، أنها أطلقت "صواريخ تحذيرية" على مدمرتين أميركيتين في خليج عمان، بعد مناوشات في الخليج هذا الأسبوع هددت وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة المعلن في الثامن من نيسان/أبريل.
وقال الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن "المدمرتين المعاديتين" التابعتين للولايات المتحدة "غادرتا خليج عمان متجهتين نحو المحيط الهندي.. بعد إطلاق صواريخ تحذيرية"، في تاريخ لم يحدده.
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود الجيش الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشّقيف جنوبي لبنان بقذائف المدفعيّة
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود الجيش الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقيّة جنوبي لبنان بصلية صاروخيّة
رئيس البرلمان اللبناني: أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف نار شامل
السفارة الروسية في بوخارست تقول إن المسيّرة التي انفجرت في مرفأ روماني مصدرها أوكرانيا
قالت السفارة الروسية في بوخارست إن المسيّرة البحريّة التي انفجرت الجمعة في ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، مصدرها أوكرانيا.
وجاء في بيان نشرته السفارة على "تلغرام": "هذه مسيّرات بحرية أوكرانية"، مؤكدة أن محاولات ربطها بروسيا "بشكل مباشر أو غير مباشر.. لا أساس لها على الإطلاق".
الاتحاد الأوروبي يرحب بدعوة زيلينسكي لمفاوضات مباشرة مع بوتين
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، دعمه لدعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثة باسم التكتُّل أنيتا هيبر: "نرحّب بدعوة الرئيس زيلينسكي لإجراء مفاوضات مباشرة، وكذلك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار. من جانبنا، نؤكد مجددا أن أوكرانيا تريد السلام، وأوروبا تريد السلام".
انفجار مسيّرة بحرية في ميناء كونستانتا الروماني ولا ضحايا
انفجرت مسيّرة بحرية، صباح الجمعة، في ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، من دون تسجيل ضحايا، بعد أسبوع من ارتطام طائرة مسيّرة بمبنى سكني في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي متسببة في إصابة شخصين.
وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية في بيان أن "المسيّرة البحرية التي اكتُشفت صباح اليوم، 5 حزيران/يونيو، في ميناء كونستانتا المدني.. انفجرت ذاتيا قرابة الساعة 10,30 صباحا بدون التسبب في أي إصابات".
باكو: مقتل خمسة أذربيجانيين في هجوم بمسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف
أعلنت أذربيجان، الجمعة، مقتل خمسة من مواطنيها في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفينتي شحن في بحر آزوف، بينما حملت روسيا المسؤولية لأوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان "شُنّت هجمات بطائرات مسيّرة ليلا على سفينتي شحن أجنبيتين.. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل خمسة من مواطنينا وإصابة ثلاثة آخرين". واتهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين كييف بتنفيذ الهجوم.
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان ست قرى أخرى في جنوب لبنان لإخلائها
الجيش الإسرائيلي: القضاء على عبد حرب قائد وحدة الهندسة التابعة لحزب الله بضربة جوية الأسبوع الماضي
وكالة الأنباء العمانية: العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي
مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية ليل الخميس - الجمعة على صور في جنوب لبنان
قتل سبعة أشخاص في غارات إسرائيلية ليل الخميس - الجمعة على مدينة صور في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر في الدفاع المدني وكالة "فرانس برس"، وذلك على رغم وقف معلن لإطلاق النار منذ السابع عشر من نيسان/أبريل.
وأوضح المصدر أن ضربة استهدفت محيط مستشفى جبل عامل أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، كما تسبّبت بأضرار طفيفة في المُنشأة.
وأدّت ضربة أخرى على المدينة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، بينهم طفلان.