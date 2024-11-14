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روسيا تحقق تقدماً في دونيتسك: السيطرة على ريفنوبيل والخسائر الأوكرانية تتصاعد

جندي روسي يطلق النار من مدفع هاوتزر D-30 باتجاه المواقع الأوكرانية في المنطقة الحدودية في منطقة كورسك، روسيا، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
جندي روسي يطلق النار من مدفع هاوتزر D-30 باتجاه المواقع الأوكرانية في المنطقة الحدودية في منطقة كورسك، روسيا، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر AP/Russian Defense Ministry Press Service
حقوق النشر AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم: يورونيوز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء عن سيطرتها على بلدة "ريفنوبيل" في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، بعد أن استهدفت القوات الروسية مواقع عسكرية أوكرانية في المنطقة.

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وأوضح البيان الصادر عن الوزارة، أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير دبابات وآليات مدرعة ومدافع هاوتزر ومستودعات ذخيرة، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في هذا القطاع بلغت نحو 150 جنديًا.

وأضاف البيان أن "مجموعة الجنوب" الروسية عززت مواقعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وقامت باستهداف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في عدة مناطق، مما أسفر عن مقتل حوالي 720 جنديًا أوكرانيًا. كما أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية شنت هجمات في مقاطعة خاركيف، أسفرت عن مقتل نحو 500 جندي أوكراني.

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من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي أن قواتها خاضت 97 معركة ضد القوات الروسية على مختلف الجبهات في اليوم السابق.

وركزت المعارك بشكل خاص في اتجاهي بوكروفسك كوراخوف، حيث شنّت القوات الروسية 24 هجومًا باتجاه بوكروفسك، في حين كانت الاشتباكات أكثر شدة في محور كوراخوف، الذي شهد 48 هجومًا.

وتستمر المعارك على الجبهة الشرقية في دونيتسك وخاركيف، في وقت تكثف فيه القوات الروسية هجماتها في محاولة لتعزيز سيطرتها على مناطق جديدة في شرق أوكرانيا، مما يزيد من الضغط على الدفاعات الأوكرانية.

المصادر الإضافية • أب

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