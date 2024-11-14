روسيا تحقق تقدماً في دونيتسك: السيطرة على ريفنوبيل والخسائر الأوكرانية تتصاعد

بقلم: يورونيوز

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وأوضح البيان الصادر عن الوزارة، أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير دبابات وآليات مدرعة ومدافع هاوتزر ومستودعات ذخيرة، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في هذا القطاع بلغت نحو 150 جنديًا.

وأضاف البيان أن "مجموعة الجنوب" الروسية عززت مواقعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وقامت باستهداف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في عدة مناطق، مما أسفر عن مقتل حوالي 720 جنديًا أوكرانيًا. كما أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية شنت هجمات في مقاطعة خاركيف، أسفرت عن مقتل نحو 500 جندي أوكراني.

من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي أن قواتها خاضت 97 معركة ضد القوات الروسية على مختلف الجبهات في اليوم السابق.

وركزت المعارك بشكل خاص في اتجاهي بوكروفسك كوراخوف، حيث شنّت القوات الروسية 24 هجومًا باتجاه بوكروفسك، في حين كانت الاشتباكات أكثر شدة في محور كوراخوف، الذي شهد 48 هجومًا.

وتستمر المعارك على الجبهة الشرقية في دونيتسك وخاركيف، في وقت تكثف فيه القوات الروسية هجماتها في محاولة لتعزيز سيطرتها على مناطق جديدة في شرق أوكرانيا، مما يزيد من الضغط على الدفاعات الأوكرانية.