قصف متواصل على غزة وتاجاني يستنكر سقوط قنبلة على مقر لليونيفل في لبنان ويصف الحادث بـ"غير مقبول"

دخلت الحرب على غزة يومها الـ406 في ظل حصار خانق وتجويع مستمر لأهل القطاع، الذين يتعرضون يوميًا لغارات إسرائيلية متصاعدة العنف. وفي الوقت ذاته، تشهد إسرائيل خلافات حادة بشأن خطط التهجير في غزة، حيث أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن النائب العام العسكري الإسرائيلي أوقف تنفيذ خطة الجنرالات.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الدولة العبرية ارتكبت "مجزرة طحين جديدة" بعدما قصفت عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون دورهم للحصول على المساعدات الإنسانية في منطقة دوار السودانية.
في سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن تراجعت عن خطتها لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، لأنهما لا يزالان "من دولة حليفة".
وعلى الجبهة اللبنانية، شن الطيران الإسرائيلي غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، بعد ليلة ساخنة استهدف فيها عدة مناطق في الجنوب والبقاع.
ويصعّد حزب الله في قصفه للمنشآت الإسرائيلية، حيث نقلت صحف عبرية إصابة عدة أشخاص في صواريخ أطلقها على خليج حيفا.
سياسيًا، تحاول تل أبيب وواشنطن الترويج لمقترح بصياغة إسرائيلية-أمريكية لوقف إطلاق النار في لبنان بمعزل عن غزة، يستند إلى القرار 1701، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".