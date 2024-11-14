مقتل العشرات في غزة ولبنان.. وإصابة 27 إسرائيليا في الجبهتين.. ومصرع قائد فصيل بالكتيبة 51 غولاني

لقي 27 شخصا مصرعهم في قطاع غزة المحاصر، والذي قالت الخارجية اليوم إنها لم تر فيه جرائم حرب ولا إبادة جماعية، ردا على مطالب وجهتها منظمات حقوقية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيق في "الجرائم" المرتكبة في غزة.

اعلان اعلان

هذا، وسقط منذ بدء الحصار: 2000 شخص، وأصيب 26.000 في القطاع.

وفي لبنان: قتل 12 من الدفاع المدني في بعلبك و6 في بلدة عربصاليم في الجنوب، ليصل عدد الضحايا منذ بدء الحرب: 3386 قتيلا، و 14417 جريحا، طبقا لإحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد فصيل بالكتيبة 51 من لواء غولاني، وإصابة 27 جنديا خلال هذا اليوم، بينهم: 11 في جبهة لبنان، و6 في غزة.

وأورد الجيش إحصائية لقتلاه منذ بدء الحرب، إذا قُتل 192 ضابطا، رُبعهم (25%) ممن القادة. كما سقط 12 من قادة الكتائب، بينهم 7 برتبة مقدم.

في غضون ذلك، لا تزال الأنباء تتردد عن عن احتمال وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان:

${title} ${body}