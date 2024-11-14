مقتل العشرات في غزة ولبنان.. وإصابة 27 إسرائيليا في الجبهتين.. ومصرع قائد فصيل بالكتيبة 51 غولاني

تشييع جثامين قتلى القصف الإسرائيلي على المغازي في قطاع غزة، الخميس، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
تشييع جثامين قتلى القصف الإسرائيلي على المغازي في قطاع غزة، الخميس، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
في اليوم الـ405 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هناك أدلة قوية على وقوع تهجير قسري للمدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن مزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني "كاذبة بشكل كبير".

لقي 27 شخصا مصرعهم في قطاع غزة المحاصر، والذي قالت الخارجية اليوم إنها لم تر فيه جرائم حرب ولا إبادة جماعية، ردا على مطالب وجهتها منظمات حقوقية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيق في "الجرائم" المرتكبة في غزة.

هذا، وسقط منذ بدء الحصار: 2000 شخص، وأصيب 26.000 في القطاع.

وفي لبنان: قتل 12 من الدفاع المدني في بعلبك و6 في بلدة عربصاليم في الجنوب، ليصل عدد الضحايا منذ بدء الحرب: 3386 قتيلا، و 14417 جريحا، طبقا لإحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد فصيل بالكتيبة 51 من لواء غولاني، وإصابة 27 جنديا خلال هذا اليوم، بينهم: 11 في جبهة لبنان، و6 في غزة.

وأورد الجيش إحصائية لقتلاه منذ بدء الحرب، إذا قُتل 192 ضابطا، رُبعهم (25%) ممن القادة. كما سقط 12 من قادة الكتائب، بينهم 7 برتبة مقدم.

في غضون ذلك، لا تزال الأنباء تتردد عن عن احتمال وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان:

البث المباشر انتهى

"معاريف": تم جر الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إلى توسيع المناورة إلى الخط الثاني من القرى جنوب لبنان وهذا يكلفنا ثمناً باهظاً

البنتاغون: سنواصل العمل مع شركائنا لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

وزارة الصحة اللبنانية: 8 قتلى و27 مصابا في غارة إسرائيلية على حي الشعب بمدينة بعلبك شرقي البلاد

الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على بلدة تمنين التحتا في البقاع شرق لبنان

القناة 14 الإسرائيلية: الجيش سيصدر 1000 استدعاء للخدمة للحريديم خلافا لطلب المستشارة القانونية بإصدار 7000

وزارة الصحة اللبنانية: 6 قتلى بينهم 4 مسعفين إثر غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم جنوبي البلاد

محافظ بعلبك ـ الهرمل: استهداف مركز للدفاع المدني في بعلبك أثناء وجود أكثر من 20 عنصرا داخله

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاج طريق المواجهة والإجراءات غير القانونية مع طهران لن يبقى دون رد

إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية والطائرات المسيّرة على حي التوام ومنطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة

"القناة كان": في الجيش يقولون اليوم إن هدف توسيع العملية البرية في لبنان هو إزالة التهديد عن سكان الشمال، وهذا غريب جداً لأنه قبل أسبوعين قالوا إن التهديد أزيل والمهمة اكتملت

رئيس منظمة الطاقة الذرية: "الذرائع التي تُطرح ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني يثيرها الموساد الإسرائيلي"

غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان بعد إنذار بالإخلاء

حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة إلياكيم العسكرية جنوبي حيفا وأصبنا أهدافنا بدقة

حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في "يرؤون"

الخارجية الأمريكية:

  •  لم نر حتى اللحظة عمليات تهجير قسري في غزة ترقى لأن تكون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
  • ما يسعى له الوزير بلينكن هو إنهاء الحرب في غزة والانتقال للحديث عن القطاع ما بعد الحرب
  • الأونروا تقوم بدور إنساني حيوي يوفر الغذاء والدواء للفلسطينيين ويجب عدم عرقلة هذا الدور
  • نريد رؤية تغيير في السلوك الإيراني بعد تصريحات رئيسها بشأن الملف النووي


قتيل وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على بلدة سرعين بقضاء بعلبك الهرمل شرقي لبنان

غارتان إسرائيليتان على شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

القناة 14 عن وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا كان ممكنا التوصل لاتفاق يعيد السكان ويلبي شروطنا فذلك من مصلحتنا

هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن حزب الله قادر على خوض حرب استنزاف لأشهر طويلة قادمة

القناة 14 عن وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى الليطاني ومنع تعزيز قوته

نيويورك تايمز عن مصادر: تحقيق مع مساعدي نتنياهو بسبب تغيير تفاصيل مكالمة الجنرال معه يوم 7 أكتوبر

القناة الـ 12 الإسرائيلية: ترامب وعد بإلغاء جميع القيود في نقل الأسلحة والمعدات القتالية إلى إسرائيل

القناة 12 الإسرائيلية: رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل يرفضون أي محاولة لعزل نتنياهو

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

  • مسلحو حزب الله نصبوا كمينًا لجنودنا في إحدى قرى جنوبي لبنان أمس وقتلنا 4 منهم
  • مسيرة ضربت إلياكيم أسفرت عن إصابة جنديين اثنين
  • نعمل بشكل ممنهج لسلب حزب الله قدراته العسكرية
  • الحرب تكلفنا ثمنا باهظا
  •  حزب الله يستخدم صواريخ أنتجت أو نقلت من سوريا وسنتصدى لأي محاولة لتهريب أسلحة إلى حزب الله من سوريا
  • هاجمنا أكثر من 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال أسبوع
  • هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية
  • نواصل الهجوم من الجو في كل أنحاء لبنان من الضاحية الجنوبية وحتى دمشق
  • قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا
  • هاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا اليوم
  •  وصلتنا إشارة من أحد المحتجزين في غزة "لا يزال على قيد الحياة"


وكالة الأنباء اللبنانية: سلسلة الغارات التي استهدفت أحياء النبطية جنوبي لبنان تعد الاعنف والاكثر تدميرا للمدينة

الإسعاف الإسرائيلي: بلاغات عن إصابة شخصين جراء سقوط مسيّرة في منطقة إلياكيم جنوب شرقي حيفا

وزارة الصحة اللبنانية: 3386 قتيلاً و14417 جريحاً منذ بدء الحرب الإسرائيلية

حزب الله: أسقطنا بصاروخ أرض جو مسيّرة إسرائيلية من نوع هيرمز 450 في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان

اليونيفل: إطلاق النار باتجاه قواتنا يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقرار الدولي 1701

صفارات الإنذار تدوي شمال قيسارية خشية تسلل طائرات مسيّرة

الجيش الإسرائيلي: قبل أيام أطلق حزب الله قذائف صاروخية من منطقة أنصار جنوب لبنان باتجاه منطقة حيفا من داخل قاعدة مهجورة للجيش اللبناني

"أكسيوس": محادثات الوزير الإسرائيلي رون ديرمر في البيت الأبيض بشأن لبنان كانت جيدة للغاية

"أكسيوس": هوكستين لن يزور بيروت حتى يكون واثقا من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: مسيرة تسللت من لبنان، وصافرات الإنذار تدوي في مدينتي حيفا ونيشر

الجيش الإسرائيلي: القتيل في جنوب لبنان هو قائد فصيل بالكتيبة 51 في لواء غولاني

إعلام عبري: مقتل جندي في معارك بجنوب لبنان

رويترز، نقلا عن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين: نحن أقرب ما نكون إلى اتفاق مع لبنان. وإسرائيل ستكون أكثر حزما في المستقبل ضد محاولات حزب الله إقامة قاعدة في المساحات المتاخمة لإسرائيل


حزب الله يعلن أنه جدد قصفه على مستوطنة يرؤون، برشقة صاروخية. وشملت صلياته الصاروخية مستوطنتي المالكية وبرعام، في شمال إسرائيل


الجيش الإسرائيلي: مقتل 12 من قادة الكتائب، بينهم 7 برتبة مقدم، منذ بدء الحرب

الجيش الإسرائيلي: مصرع 192 ضابطا، منذ بدء الحرب، رُبعهم (25%) من القادة

الجيش الإسرائيلي: إصابة 27 عسكريا في يوم واحد، 11 على جبهة لبنان، و6 في غزة.


أسوشييتد برس، نقلا عن وسائل إعلام سورية: مقتل 15 شخصا على الأقل، في غارتين جويتين إسرائيليتين على دمشق وإحدى ضواحيها


إذاعة الجيش الإسرائيلي: نسبة التجنيد في صفوف الجيش تصل إلى 83% فقط

وسائل إعلام لبنانية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في قصف استهدف حي الشعب في مدينة بعلبك

وسائل إعلام لبنانية: تجدد الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية

حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة العديسة

الرئيس الإيراني مشعود بزشكيان: نؤمن أن الحرب لن تكون في صالح إيران والعالم والمنطقة ولا يوجد إنسان عاقل يسعى إلى إشعالها

الجيش الإسرائيلي: الفرقة 91 تشارك في توسيع نطاق العملية البرية جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 تشارك في توسيع نطاق العمليات البرية على أطراف خط القرى الثاني في جنوب لبنان، مستهدفةً مناطق جديدة لم تكن قد شهدت عمليات سابقة. وزعم الجيش بأن مقاتلي وحدة الكوماندو التابعة للفرقة اكتشفوا خلال العملية منصة إطلاق تحتوي على 32 قاذف صواريخ، إلى جانب مستودعات للأسلحة والذخائر المتنوعة وأنفاق تحت الأرض.

المرصد السوري: 4 قتلى في استهداف شقة سكنية في حي المزة غربي دمشق

صحيفة "التايمز" الإسرائيلية: نتنياهو سيشهد في محاكمة الفساد بـ 2 ديسمبر بعد رفض طلب التأجيل

ذكرت صحيفة "التايمر" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد المقررة في الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن رفضت المحكمة طلبه بتأجيل الجلسة.

التقرير الذي نشره محلل القناة 12 السياسي أميت سيغال، المقرب من نتنياهو، أفاد بأن رئيس الحكومة لن يسعى إلى تأجيل شهادته مجددًا. وكانت الدفاعات القانونية قد طالبت بتأجيل الجلسة بسبب ما وصفته بصعوبة التحضير لها بسبب ضغوط العمل المرتبطة بالصراع الجاري على أكثر من جبهة.

من جهتها، أكدت المحكمة أنها كانت قد منحت نتنياهو فترة كافية للتحضير لإدلائه بشهادته عندما تم تحديد الموعد في يوليو الماضي، مشيرة إلى أنها غير مقتنعة بوجود تغيير ملحوظ في الظروف يستدعي تعديل الموعد المحدد.

يواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وإساءة الأمانة في قضيتين، وبالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في قضية ثالثة، وقد بدأت محاكمته في مايو 2020. وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه.

الأمم المتحدة: أعداد الضحايا بغزة قد تكون أعلى مما تم توثيقه

قصف إسرائيلي على الطيبة والنبطية جنوبي لبنان

الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تحاول الآن السيطرة على حريق نشب في غرف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين شمال غربي مدينة غزة بعد أن قصفها الجيش

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في معليا بالجليل الغربي

إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية تشن هجمات في دمشق تستهدف مقارّ تابعة لحركة الجهاد

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في معليا وهيلا بالجليل الغربي

صحيفة "إسرائيل اليوم": نتنياهو يواصل دفع مشروع قانون لإنشاء جهاز استخبارات مستقل رغم المعارضة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر المضي قدمًا في مشروع قانون يهدف إلى إنشاء جهاز استخبارات مستقل داخل مكتبه، رغم معارضة من جهاز "الموساد" والمستشارة القانونية للحكومة.

وحذر "الموساد" من أن هذا الجهاز قد يشكل خطرًا على "أمن المصادر الاستخباراتية"، بينما عبرت المستشارة القانونية عن قلقها من أن تكون الهيئة الأمنية الجديدة، التي يفترض بها تقديم تقديرات مهنية، عرضة لتأثيرات الحكومة والمستوى السياسي.

وفقًا للتفاصيل، سيكون من المطلوب من الجهاز استخلاص المعلومات من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتقديم رأي مستقل بديل للمجلس الوزاري المصغر. وتعود فكرة إنشاء جهاز استخباراتي يقدم تحليلات ورؤى بديلة إلى ما بعد حرب 1973، إلا أن المشروع لم يكن قويًا بما يكفي بسبب سيطرة الجيش على معظم القرارات الاستخباراتية.

لجنة أممية: ممارسات إسرائيل في غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية

أفادت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن ممارسات إسرائيل خلال الحرب في غزة قد تتوافق مع خصائص "الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت التجويع كأداة في سياق العمليات العسكرية.

وأوضح التقرير أن "سياسات إسرائيل وممارساتها في الفترة التي يغطيها التقرير تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية"، لافتًا إلى استهداف الفلسطينيين كجماعة، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي تم فرضها على سكان غزة خلال الحرب، بما في ذلك القيود على المساعدات الإنسانية.

منظمة أطباء بلا حدود: تم تفكيك النظام الصحي في غزة و14 ألف شخص يحتاجون إلى الإجلاء الطبي

وسائل إعلام سورية: دوي انفجارات قوية في أجواء دمشق

وزير خارجية جنوب إفريقيا: يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا والعمل على تنفيذ حل الدولتين

الحكومة في غزة: 2000 قتيل و6000 جريح و80 ألف محاصر في شمال القطاع خلال 41 يومًا من التصعيد

أطباء بلا حدود: السلطات الإسرائيلية منعت دون إبداء أي تفسير الإجلاء الطبي لثمانية أطفال من غزة إلى الأردن

أطباء بلا حدود: ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان عودة جميع المرضى ومقدمي الرعاية لهم إلى غزة بشكل آمن وكريم

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

حزب الله: قصفنا ديشون برشقة صاروخية

كتائب القسام: قصفنا قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة بقذائف الهاون

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: ضم أراض في الضفة الغربية سيؤدي إلى تقويض آفاق السلام ومزيد من عدم الاستقرار

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 43.736 قتيلاً و103.370 مصاباً

القناة 12: إسرائيل تنتظر رداً لبنانياً على مقترح وقف إطلاق النار "خلال 24 ساعة"

حزب الله: استهدفنا قاعدة لوجستية للفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا

الجيش الإسرائيلي: قوات اللواء 188 وصلت لمناطق جديدة في جنوب لبنان ودمرت منصات ومستودع أسلحة لقوة الرضوان

مصادر عبرية: لواء غولاني دفع الثمن الأكبر في الجيش حيث فقد 107 ضباط وجنود منذ بداية الحرب

وسائل إعلام إسرائيلية: ليبرمان يشترط بقاء إسرائيل في الشريط الأمني الذي يقترح إقامته مدة 50 إلى 100 سنة

يديعوت أحرونوت: حزب الله قادر على إرسال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ كل يوم ما سيؤدي إلى تخفيض مطالب إسرائيل في المفاوضات

الجيش الإسرائيلي: أوامر إخلاء تحذيرية لسكان مبان في منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية

هليل بيتون روزين لـ "القناة 14 العبرية: خلال 48 ساعة، قُتل 11 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا وأصيب أكثر من 10 آخرين في معارك غزة ولبنان

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في متسوفاه في الجليل الغربي

معاريف عن مسؤول استخباري أمريكي: قدرات حزب الله تضررت بشكل كبير لكن قواته البرية على طول الحدود لا تزال سليمة

هآرتس عن بيانات: إسرائيل تعلن حربا على الناشطين الأجانب بالضفة الغربية عبر حملات اعتقال ومصادرة الجوازات والترحيل

غروسي: المواقع النووية ينبغي ألا تكون هدفا لأي هجوم عسكري لما قد يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة

حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا وحققنا إصابات مؤكدة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش سيضيف 600 قبر جديد للجنود في المقبرة العسكرية بجبل هرتسل في القدس

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إصدار أي قرار ضد برنامجنا النووي سيواجه برد متناسب وبشكل سريع

الدفاع المدني: 4 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في رأس الناقورة ومرغليوت شمالي البلاد

وزير الخارجية الإيراني: أجريت محادثات مهمة وصريحة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لهدف جوي في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص

قائد الحرس الثوري الإيراني: تخطئ إسرائيل إذا ظنت أن حزب الله سيخرج من الساحة باغتيال قادته

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، خلال افتتاح مناورات "نصر الله" القتالية، إن إسرائيل تخطئ إذا ظنت أن حزب الله سيخرج من الساحة باغتيال قادته، مشيرًا إلى أن حزب الله هو تيار عظيم لا يمكن إخماده أو إنهاؤه. وأضاف سلامي: "نحن نضع الجيش الإسرائيلي نصب أعيننا وسنقاتل حتى النهاية. وسننتقم من الإسرائيليين الذين سيواجهون ضربات موجعة."

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس ديوان نتنياهو سيخضع اليوم للتحقيق على خلفية التسريبات الأمنية بديوان رئيس الوزراء

نائب رئيس الأركان: لن نسمح بالعودة للوضع الأمني قبل 8 أكتوبر 2023

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم أمس الأربعاء أكثر من 100 هدف في غزة ولبنان من بينها منصات لإطلاق الصواريخ ومنشآت لتخزين الأسلحة

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه الجليل الأعلى اعترضنا بعضها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة من دون إصابات

هيئة البث الرسمية: الأمن الإسرائيلي يستدعي رئيس طاقم نتنياهو للتحقيق في قضية "وثائق السنوار" الملفقة

الجيش الإسرائيلي: نائب رئيس الأركان أجرى قبل يومين جولة تفقدية للحدود الشمالية والمنطقة الحدودية في الجولان

الجيش الإسرائيلي: قواتنا توسع عملياتها البرية في جنوب لبنان وهاجمت بالمدفعية ومن الجو مستودعات ومباني عسكرية تابعة لحزب الله

هيومن رايتس ووتش: المزاعم الإسرائيلية بشأن التهجير القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانًا أكدت فيه أن لا يوجد أي سبب عسكري معقول يبرر تهجير أكثر من 90% من سكان قطاع غزة. ووصفت المنظمة المزاعم الإسرائيلية بشأن التهجير القانوني بأنها "كاذبة بشكل كبير". وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم بشكل متكرر المناطق التي كانت مخصصة لإيواء النازحين، مؤكدة أنه لا توجد مناطق آمنة في القطاع. وطالبت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، لافتة إلى أن إسرائيل دمرت عمداً آلاف المنازل والمنشآت والبنى التحتية في القطاع.

مدير الصحة بغزة: الجيش يصعد بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري في شمال القطاع

مقررة أممية: 150 ألف قتيل وجريح بغزة بينهم معاقون ومدفونون تحت الأنقاض

الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف طفل في غزة بحاجة للعلاج جراء سوء التغذية المزمن

