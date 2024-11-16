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أهالي الرهائن الإسرائيليين يُناشدون ترامب للتحرك فوراً: "لن يصمد أبناؤنا حتى يناير"

عائلات الرهائن الإسرائيليين
عائلات الرهائن الإسرائيليين حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
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ناشدت عائلات الرهائن الإسرائيليين، يوم السبت، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للتحرك فوراً من أجل إطلاق سراحهم.

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وقالت سحر مور، قريبة أفراهام موندر الذي لا يزال محتجزًا في غزة، إن الرهائن ”لن يصمدوا حتى شهر كانون الثاني/ يناير".

وأضافت: ”أيها الرئيس ترامب، أرجوك، نحن بحاجة إلى أن تتدخل وتتولى زمام الأمور اليوم".

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مقتل 43,799 فلسطينيًا، بحسب وزارة الصحة في غزة، أكثر من نصفهم نساء وأطفال.

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