أهالي الرهائن الإسرائيليين يُناشدون ترامب للتحرك فوراً: "لن يصمد أبناؤنا حتى يناير"

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وقالت سحر مور، قريبة أفراهام موندر الذي لا يزال محتجزًا في غزة، إن الرهائن ”لن يصمدوا حتى شهر كانون الثاني/ يناير".

وأضافت: ”أيها الرئيس ترامب، أرجوك، نحن بحاجة إلى أن تتدخل وتتولى زمام الأمور اليوم".

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مقتل 43,799 فلسطينيًا، بحسب وزارة الصحة في غزة، أكثر من نصفهم نساء وأطفال.