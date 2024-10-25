فيديو. عشرات الإسرائيليين يتظاهرون في القدس وتل أبيب مطالبين بصفقة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن

تجمع مئات المتظاهرين في القدس وتل أبيب الليلة الماضية، مطالبين بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد "فرحة التوراة" (سمحات توراه) الذي يختتم فيه اليهود الدورة السنوية لقراءة الكتاب المقدس ويبدأون دورة جديدة.
وتزامنت الاحتجاجات مع استمرار التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة، وفي الوقت الذي يسعى فيه الجيش لإفراغ المنطقة من سكانها عبر الإخلاء والتهجير القسري، في حين تنشط الجماعات الإستيطانية، لتسجيل أسماء العائلات الراغبة "بالسكن في غزة" بعد سيطرة الجيش على القطاع.