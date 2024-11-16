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في روما.. مظاهرات حاشدة للمطالبة بمواجهة التغير المناخي

مطظاهرات في روما للمطالبة بمواجهة التغير المناخي
مطظاهرات في روما للمطالبة بمواجهة التغير المناخي حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: Clara Nabaaيورونيوز
نشرت في
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تظاهر المئات من الناشطين في شوارع روما، يوم السبت، مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة.

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وشارك في المظاهرة نحو ألف شخص من مختلف الجماعات البيئية، مثل الصندوق العالمي للطبيعة، وغرينبيس، و"ليجامبينتي"، و"تمرد الانقراض"، و"أيام الجمعة من أجل المستقبل"، في العاصمة الإيطالية للتأكيد على ضرورة العمل الجاد لحماية البيئة.

يهدف التحرك إلى تسليط الضوء على قمة المناخ COP29 التي تُعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، حيث عبّر المشاركون عن مخاوفهم من تأثير جماعات الضغط التابعة لصناعة الوقود الأحفوري على القمة، مما قد يعيق تحقيق الأهداف الأساسية للحد من الاحتباس الحراري في المستقبل.

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وانطلق الناشطون في مسيرة من ساحة فيتوريو المركزية وصولا إلى إكس سنيا، رافعين صرخات تطالب بتحقيق العدالة المناخية، داعين إلى تنفيذ سياسات تهدف إلى إبقاء الاحتباس الحراري العالمي ضمن عتبة 1.5 درجة مئوية.

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