محكمة بنغلاديش تمهل المحققين شهراً في قضية الشيخة حسينة

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وأفاد القاضي غلام مرتضى ماجومدار، رئيس المحكمة الدولية للجرائم، بتحديد 17 ديسمبر موعداً نهائياً للتحقيقات، عقب استماع المحكمة لتقرير الشرطة حول جهود اعتقال حسينة ومعاونيها.

وصرح المدعي العام محمد تاج الإسلام خلال الجلسة بأن النيابة تعمل على تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين مع الهند، حيث تقيم حسينة منذ فرارها في 5 أغسطس إثر الاحتجاجات الطلابية.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 17 أكتوبر مذكرات توقيف بحق حسينة و45 شخصاً، بينهم وزراء ومستشارون سابقون ومسؤولون عسكريون ومدنيون. ويدير البلاد حالياً حكومة مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس.

وتشير المصادر الرسمية إلى سقوط مئات القتلى خلال الاحتجاجات في يوليو وأغسطس، معظمهم على يد قوات الأمن التي حاولت قمع المظاهرات المطالبة بالتوظيف، قبل تحولها إلى حركة مناهضة للحكومة أنهت حكم حسينة الممتد 15 عاماً.