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محكمة بنغلاديش تمهل المحققين شهراً في قضية الشيخة حسينة

رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تتفقد ساعتها أثناء انتظارها لوقت الافتتاح الرسمي للإدلاء بصوتها في دكا، بنغلاديش، بنغلاديش، 7 يناير/كانون الثاني 2024.
رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تتفقد ساعتها أثناء انتظارها لوقت الافتتاح الرسمي للإدلاء بصوتها في دكا، بنغلاديش، بنغلاديش، 7 يناير/كانون الثاني 2024. حقوق النشر Altaf Qadri/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Altaf Qadri/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
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أمهلت المحكمة الخاصة في بنغلاديش المحققين شهراً واحداً لاستكمال التحقيقات في قضية رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ومساعديها، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إثر مقتل المئات في الاحتجاجات الشعبية الصيف الماضي.

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وأفاد القاضي غلام مرتضى ماجومدار، رئيس المحكمة الدولية للجرائم، بتحديد 17 ديسمبر موعداً نهائياً للتحقيقات، عقب استماع المحكمة لتقرير الشرطة حول جهود اعتقال حسينة ومعاونيها.

وصرح المدعي العام محمد تاج الإسلام خلال الجلسة بأن النيابة تعمل على تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين مع الهند، حيث تقيم حسينة منذ فرارها في 5 أغسطس إثر الاحتجاجات الطلابية.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 17 أكتوبر مذكرات توقيف بحق حسينة و45 شخصاً، بينهم وزراء ومستشارون سابقون ومسؤولون عسكريون ومدنيون. ويدير البلاد حالياً حكومة مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس.

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وتشير المصادر الرسمية إلى سقوط مئات القتلى خلال الاحتجاجات في يوليو وأغسطس، معظمهم على يد قوات الأمن التي حاولت قمع المظاهرات المطالبة بالتوظيف، قبل تحولها إلى حركة مناهضة للحكومة أنهت حكم حسينة الممتد 15 عاماً.

المصادر الإضافية • أب

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